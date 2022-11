Gasolina aumentou MAIS UMA VEZ: veja onde isso pode parar!

O consumidor está vendo, mais uma vez, a gasolina aumentar. Após registros de preços exorbitantes no primeiro semestre do ano de 2022, brasileiros se preocupam com os valores das bombas de combustível atualmente.

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, o preço médio do litro da gasolina aumentou pela sexta semana seguida. Além disso, é válido ressaltar que a Petrobrás ainda não alterou ou subiu seus valores desde julho desde ano.

Nesse sentido, entenda porque já podemos sentir os aumentos e quais são as perspectivas para o bolso nas próximas semanas.

Preços da gasolina em 2022

Quem não se lembra dos altos preços no valor da gasolina na primeira metade deste ano? O litro saindo à R$ 8 era comum de se ver nos postos do país, o que impactava seriamente o bolso dos brasileiros que dependiam do combustível.

Com esse cenário, o Congresso Nacional aprovou uma medida bastante significativa que fixava o valor de um tipo de imposto que insidia sobre o valor final da gasolina e outros combustíveis. Dessa forma, a taxa do ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ficou fixada entre 17 e 18%.

Sendo assim, após a medida, o preço do litro da gasolina estava saindo, em média, por cinco reais.

Acontece é que, desde então, a Petrobrás não alterou seus valores e não aumentou o preço dos combustíveis. Entretanto, mesmo assim, o valor nas bombas cresceu pela sexta semana consecutiva, fazendo com que motoristas fiquem preocupados a respeito do cenário.

Mesmo com o aumento nos preços registrados, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis – Abicom afirma que o cenário de alta poderia ser bem pior por haver defasagem nos valores cobrados. Ou seja, a Petrobrás estaria cobrando um valor bem abaixo daquele definido no comércio internacional, que está, em média, 2% mais caro.

Veja também: 9 dicas para economizar no GÁS DE COZINHA!

O que esperar dos preços dos combustíveis para o próximo ano?

Mas, afinal, quais são as perspectivas para o preço da gasolina?

Nesse caso, há dois aspectos que precisam ser levados em conta. O primeiro deles é justamente a defasagem nos preços da gasolina mantidos pela Petrobrás que, caso decida corrigi-los, o reajuste pode ser alto, visto que os valores praticados no Brasil são menores se considerarmos o cenário exterior.

Além disso, a forma com que o repasse seja feito também é provável de ocorrer de forma abrupta, assustando ainda mais os motoristas brasileiros.

Já um outro aspecto leva em conta a data de validade da decisão do governo em limitar o ICMS aplicado sobre os produtos. Sendo assim, o projeto que está previsto somente até o final desde ano poderá fazer com que os valores do litro da gasolina subam ainda mais logo no início do ano que vem.

Contudo, durante campanhas, o presidente eleito Lula da Silva (PT) prometeu alterar a forma com que o cálculo é realizado em cima dos valores dos combustíveis. Nesse sentido, sem considerar o cenário internacional, como é atualmente, é previsto que o valor seja resultado apenas dos custos de produção em território nacional.

Sendo assim, vale esperar e aguardar por mais decisões, que podem influenciar bastante no valor final dos combustíveis cobrados nos postos.

Veja também: Gasolina aumentou o preço? Veja agora mesmo!