Como vai funcionar o pagamento DUPLO do INSS agora no final deste ano?

O final de ano é um período que pode trazer muito dinheiro extra para os brasileiros. Nesse sentido, quem é aposentado também não fica de fora dessa. Milhões de pessoas receberão o benefício dobrado pelo INSS e os pagamentos já estão para começar!

No próximo dia 24 de novembro, quinta-feira, começa outra rodada de pagamentos dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Sendo assim, aposentados já poderão sacar seu dinheiro e, além disso, muitos deles possuem esse direito em dobro.

Entretanto, é preciso se atentar às condições e requisitos exigidos para poder ter acesso ao valor dobrado, destinado à apenas uma parcela deste grupo. Entenda mais e veja quais são as pessoas que irão ter renda extra ainda nesse final de 2022.

Quem tem o direito ao valor adicional no INSS?

O calendário de pagamentos de novembro dos benefícios do INSS tem início na quinta-feira, dia 24. Nesse sentido, milhões de pessoas serão beneficiadas e, além disso, algumas delas tem direito de sacar esse dinheiro dobrado!

Entretanto, acontece que não são todos os segurados INSS que poderão ter acesso ao pagamento em dobro. Sendo assim, é preciso atender à alguns requisitos antes.

O valor adicional está disponível para aqueles que começaram a receber o benefício previdenciário somente em maio de 2022. Nesse sentido, além do valor normal da parcela do benefício, essas pessoas terão acesso também ao 13° salário, que será disponibilizado em uma parcela única.

Entretanto, você sabe o porquê de somente esse grupo específico ter direito ao benefício de renda extra? Bom, o motivo é simples, o restante dos segurados INSS já receberam o 13° salário há alguns meses, entre abril e junho deste ano. A ação foi permitida pelo Governo Federal, que antecipou o valor do benefício, que ficou disponível para saque.

Dessa forma, para aquelas pessoas que só começaram a receber o benefício INSS mais tarde, após o primeiro pagamento aos segurados, a vez de receber o adicional chegou agora em novembro.

Sendo assim, o pagamento acontecerá em um formato de parcela única, proporcional à quantidade de meses do ano em que o segurado começou a receber a aposentadoria pelo ISS, além de outros auxílios ou pensão. Mas, atenção! Aqueles que recebem o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, e o RMV< que é a Renda Mensal Vitalícia, não possuem o direito de receber a chamada gratificação natalina, o 13° salário.

Veja também: INSS pode cancelar os benefícios por causa de REDES SOCIAIS? Entenda a polêmica!

Calendário de pagamentos INSS

Bom, se você é um daqueles que possuem o direito de receber o adicional agora em novembro, veja o calendário de pagamentos.

É importante lembrar que você terá acesso ao pagamento normalmente, como acontece nas outras vezes, entretanto, além do valor normal da parcela, o 13° salário também cairá em sua conta, caso você tenha começado a receber o benefício após maio deste ano.

Dessa forma, o calendário foi dividido em duas partes: primeiramente, o pagamento vai ser liberado para aqueles segurados que recebem um salário mínimo e, só depois, para aqueles que recebem acima desse valor.

Primeiramente, veja as datas de pagamento para aqueles que recebem um salário mínimo:

24 de novembro (quinta-feira): benefício final 1;

25 de novembro (sexta-feira): benefício final 2;

28 de novembro (segunda-feira): benefício final 3;

29 de novembro (terça-feira): benefício final 4;

30 de novembro (quarta-feira): benefício final 5;

01 de dezembro (quinta-feira): benefício final 6;

02 de dezembro (sexta-feira): benefício final 7;

05 de dezembro (segunda-feira): benefício final 8;

06 de dezembro (terça-feira): benefício final 9;

07 de dezembro (quarta-feira): benefício final 0.

Já para quem recebe acima de um salário mínimo, as datas são:

01 de dezembro (quinta-feira): benefício final 1 e 6;

02 de dezembro (sexta-feira): benefício final 2 e 7;

05 de dezembro (segunda-feira): benefício final 3 e 8;

06 de dezembro (terça-feira): benefício final 4 e 9;

07 de dezembro (quarta-feira): benefício final 5 e 0.

Veja também: Pagamentos do INSS estão sendo CONGELADOS: entenda o motivo!