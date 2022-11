9 dicas para economizar no GÁS DE COZINHA!

É comum nos depararmos com cada vez mais aumento no valor do gás de cozinha. O preço cada vez mais alto, sem dúvidas, impacta bastante nas finanças do brasileiro, visto que um botijão de R$ 120, por exemplo, equivale a quase 10% do valor do salário mínimo.

Pensando nisso, separamos uma lista com ótimas dicas que podem te ajudar a mudar alguns hábitos e, enfim, economizar gás de cozinha! Ou seja, vamos te ensinar como você pode aumentar o tempo de vida útil do seu botijão.

Nesse sentido, confira as dicas que separamos para você e veja como você pode economizar.

Valor do Gás de Cozinha

O gás de cozinha é mais um dos itens essenciais de uma casa. Com ele, é possível cozinhar de forma mais segura e eficiente.

Acontece que o seu preço é alto e, nesse sentido, fica cada vez mais difícil e custoso comprar um gás novo. Em São Paulo, por exemplo, é comum encontrar o gás sendo vendido à R$ 150.

Entretanto, no último dia 16 de setembro, a Petrobras anunciou um reajuste que reduz o valor do chamado GLP por, em média, 5,3% no preço vendido às distribuidoras. Sendo assim, o reajuste impacta também o consumidor, que poderá ver quedas no valor.

Mesmo a notícia sendo boa, continua não sendo tão fácil assim adquirir gás de cozinha. Nesse sentido, veja quais dicas podem te ajudar a economizar o gás e estender o período de uso do seu botijão.

Dicas essenciais para economizar no gás de cozinha!

As orientações a seguir podem ser seguidas de maneira bem simples e requer apenas algumas mudanças de hábitos. O intuito é, claro, fazer com que seu gás de cozinha renda mais, visto que, dessa forma, você pode economizar e diminuir a sua frequência de compra.

1. Bocas do fogão limpas

Bom, para começar, é importante que você mantenha as bocas do fogão sempre limpas! Isso porque, caso as trempes estejam entupidas, mesmo que parcialmente, o fogo perde a potência e o tempo de cozimento fica maior.

Nesse sentido, para chegar se as bocas estão limpas é simples. A chama amarela ou vermelha indicam mal funcionamento e são as chamas azuis as ideais.

2. Abra a porta do forno só ao final da receita

Além de atrapalhar no próprio resultado final de sua receita, como o caso de bolos, abrir a porta do forno antes da hora faz com que seu forno perca calor e, dessa forma, o tempo de cozimento aumente, gastando bem mais gás de cozinha do que o necessário.

3. Use panelas de pressão

Já sabemos que o tempo de cozimento da panela de pressão acontece de forma bem mais rápida do que panelas comuns.

Sendo assim, ao utilizá-la sempre que possível, mesmo em receitas que você ainda não imaginou usar, ao reduzir o tempo de preparo, é demandado menor quantidade de gás também!

4. Utilize o vapor da panela como seu aliado

Ao desligar o fogo do arroz, por exemplo, se você não abrir sua panela, ou abri-la apenas para checar se está no ponto desejado, com o próprio vapor da água, o arroz termina de “chegar”. Você pode fazer isso com outros alimentos também, como legumes.

Ou seja, ao desligar o fogo, o seu alimento continua cozinhando apenas com o vapor que ele mesmo produziu, economizando o tempo em que seu botijão de gás precisa estar em uso.

5. Deixe seu fogão em um lugar com menos correntes de ar

Nesse caso, os ventos fazem com que a potência do fogo seja diminuída, aumentando o tempo necessário de cozimento.

6. Panelas bem tampadas

Como é o caso da tampa do forno, que não deve ser abertas antes, é importante manter suas panelas bem fechadas para que o alimento não perca calor e, dessa forma, reduza o tempo de cozimento necessário e, consequentemente, o uso de gás.

7. Use a boca do fogão/trempe mais potente

Se a sua panela é pequena, usar a trempe maior é desperdício de gás e não há necessidade alguma.

8. Confira sempre o botijão de gás e a mangueira

Esteja sempre atento à vazamentos de gás, não só para a economia, mas também para segurança.

9. Prepare seus alimentos com cortes menores

Por fim, a dica final é: quanto menor o pedaço os alimentos, mais rápido será seu cozimento.

