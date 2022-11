Cobranças indevidas em cima do valor do empréstimo pelo Auxílio Brasil; como cancelar?

Foi liberado no último sábado, dia 12, a opção de empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil. O que acontece é que alguns beneficiários, ainda no início deste mês, ao conferir o saldo de sua conta social, notou que haviam créditos não solicitados indevidos.

Ainda nesse último dia 10 de novembro, a CAIXA já informou que irá sim cancelar os benefícios liberados sem autorização e, portanto, retirar os descontos indevidos. Sendo assim, veja como você pode cancelar o crédito liberado sem prejudicar seu benefício com cobranças futuras.

Atenção! A ação vale também para aqueles que solicitaram o empréstimo consignado, mas se arrependeram. Entretanto, nesse segundo caso, o dinheiro não pode já ter sido utilizado pelo cidadão, mesmo que ele esteja em sua conta.

Empréstimo Consignado

O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito que é oferecida aos beneficiários do Auxílio Brasil.

A medida, lançada pela CAIXA, permite que você pegue um dinheiro emprestado com a instituição de forma facilitada e com menores taxas de juros.

Nesse sentido, é disponibilizado um valor limite aos beneficiários que desejam solicitar o empréstimo. Porém, para tanto, é necessário atender algumas regras e condições.

O empréstimo consignado diz respeito ao valor que é pego emprestado às instituições financeiras e a cobrança de suas parcelas são feitas diretamente na folha de pagamento do benefício.

Dessa forma, logo após o primeiro mês do recebimento do empréstimo, as próximas parcelas virão com descontos referentes ao valor solicitado.

De acordo com a presidente da CAIXA, Daniella Marques, “boa parte do crédito tomado por esse público é para pagar dívida de custo mais alto. Estamos reduzindo despesas com juros dessas famílias.” Nesse sentido, o valor disponibilizado serve como forma de atender necessidades maiores dos cidadãos beneficiários do Auxílio Brasil e, além disso, sob condições de juros menores.

Entretanto, é preciso obedecer algumas regras. Por exemplo, o empréstimo pode ser dividido em até 24x e não pode comprometer mais do que 40% do valor total do benefício recebido mensalmente. Dessa forma, as parcelas serão cobradas na folha de pagamento do auxílio.

Veja também: VITÓRIA para os brasileiros? Auxílio de R$ 600,00 CONFIRMADO até quando?

Em caso de cobranças indevidas, como cancelar?

À princípio, solicitar o empréstimo consignado é de escolha individual dos beneficiários que, desde que não comprometam 40% do valor do auxílio, podem utilizar o dinheiro para qualquer fim.

Entretanto, há alguns dias, muitos brasileiros estão reclamando que há cobranças indevidas em sua folha de pagamento, fazendo com que, dessa forma, seu benefício chegue de forma reduzida.

Sendo assim, é possível solicitar a anulação dessas cobranças à CAIXA, que irá cancelar os descontos. Além disso, aqueles que pediram pelo empréstimo, mas se arrependeram, desde que não tenham mexido no valor, poderá solicitar o cancelamento.

Dessa forma, os beneficiários possuem até sete dias após a liberação do empréstimo para desistir do dinheiro.

Em primeiro lugar, você irá precisar identificar a instituição que concedeu o empréstimo, ligando no número 121 do Ministério da Cidadania para solicitar tal informação.

Sabendo disso, caso o empréstimo tenha sido realizado através da CAIXA, basta que você procure uma agência do banco com CPF e documento com foto para cancelar o valor liberado.

Veja também: Com deixar os dados do CadÚnico ATUALIZADOS? EVITE perder seus benefícios!