Posso solicitar o ADICIONAL do INSS? Quais os requisitos?

Você sabia que é possível somar 25% no valor do seu benefício do INSS? Entretanto, esse adicional está disponível apenas para um grupo sob condições específicas. Nesse sentido, confira as regras e veja como você poderá solicitar esse valor.

Para aqueles que ainda não conhecem, separamos todas as informações necessárias sobre o acréscimo de 25% que pode, inclusive, superar o teto de gastos do INSS. Sendo assim, se você é aposentado ou pensionista INSS e ainda há dúvidas a respeito do benefício, acompanhe a matéria e saiba mais.

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

O INSS é uma autarquia do governo responsável por receber as contribuições dos brasileiros e garantir a atuação da Previdência Social. É ele quem paga, a milhões de cidadãos, diversos benefícios, tais como o salário-maternidade, as pensões por morte, o auxílio-doença, e além destes e outros, a aposentadoria.

Ao todo, de acordo com o portal oficial do Governo Federal, atualmente o cidadão pode ter acesso a oito modalidades distintas de aposentadoria. Entretanto, para ter acesso, é preciso atender a algumas regras e requisitos específicos para cada uma delas.

Nesse sentido, as categorias de aposentadoria são:

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Idade Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Tempo de Contribuição Aposentadoria Especial por Tempo de Contribuição Aposentadoria por Idade Rural Aposentadoria por Idade Urbana Aposentadoria por Invalidez Aposentadoria por Tempo de Contribuição Aposentadoria por Tempo de Contribuição do Professor

Atualmente, o piso é o valor do salário mínimo de 2022 no valor de R$ 1.212 e o teto é o valor de R$ 7.087,22, que é o valor máximo que você pode receber do benefício previdenciário.

Nesse sentido, o acréscimo de 25% em cima do valor do benefício é destinado, exclusivamente, para a sexta categoria: Aposentadoria por Invalidez.

Veja também: Aprenda a fazer a SIMULAÇÃO da aposentadoria por tempo de contribuição!

Acréscimo de 25%

Também chamado de “Perícia dos 25%” esse é um benefício disponível aos aposentados por invalidez ou pessoas em processo para aposentadoria por invalidez. Além disso, o valor só é liberado aos cidadãos que necessitam de acompanhamento de outras pessoas para realizar suas atividades básicas, como banho e alimentação.

Nesse sentido, para ter acesso ao acréscimo, é preciso que você passe por exames da perícia médica do INSS, a fim de comprovar sua condição. Sendo assim, é a avaliação médica quem dirá se você está ou não apto à receber o benefício, que possui o valor somado à aposentadoria.

Para solicitar, é necessário apresentar o CPF, o termo de representante legal, se houver e, claro, os exames médicos, que devem comprovar dependência a terceiros. Em média, são precisos 45 dias úteis para todo o processo.

Dessa forma, o primeiro passo é acessar o Meu INSS (https://meu.inss.gov.br/#/login) e fazer login no sistema. Logo depois, em “Agendamentos/Requerimentos”, clique em “novo requerimento” e avance. Feito isso, pesquise por “acréscimo” e selecione o serviço desejado.

Para acompanhar a solicitação, basta chegar “Agendamentos” no Meu INSS. Caso sejam necessários novos exames médicos, vá até a unidade do INSS de sua região para passar pela perícia.

Para mais dúvidas, você pode conferir a página de solicitação do acréscimo pelo link (https://bit.ly/3Ef9aBW).

Veja também: INSS: Conheça a aposentadoria por idade PROGRAMADA!