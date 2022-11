Aposentadoria terá REAJUSTE? Veja os valores!

Para 2023 as previsões de reajuste na aposentadoria já estão previstas pelo Governo Federal. Sendo assim, considerando as taxas de correção, o teto do INSS poderá passar a ser de até R$ 7.512,45. Entenda mais e veja os valores.

Além dos reajustes na aposentadoria, é previsto que o salário mínimo passe por uma correção de aumento real em seu valor. Entretanto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgará quais são as taxas de inflação fechadas de 2022 em janeiro do ano que vem. Apesar disso, o governo já prevê quais serão as taxas e os valores de benefícios para 2023.

Índice de Nacional de Preços do Consumidor – INPC

O INPC é o índice divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que vai informar quais são as taxas de variação apresentadas pelo país no ano anterior, considerando, portanto, a inflação.

Sendo assim, os índices são fornecidos de acordo com os grupos e com os estados do país. Ao todo, são muitas as informações divulgadas que servem como base para o reajuste de preços nos mais diversos setores.

Dessa forma, os grupos considerados são: Alimentação e Bebidas, Habitação, Artigos de Residência, Vestuário, Transportes, Saúde e Cuidados Pessoais, Despesas Pessoais, Educação e, por fim, Comunicação.

Os resultados do ano anterior são sempre divulgados em janeiro com informações bem detalhadas e, inclusive, separada por regiões e cidades. Além disso, claro, os resultados gerais para o Brasil também são apresentados na variação acumulada no ano.

Nesse sentido, é esse o índice utilizado para fazer as correções no poder de compra dos salários, a considerar as taxas de variação nos preços dos produtos e serviços inclusos na cesta de consumo de famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos.

Para a coleta de dados, são utilizados os preços em estabelecimentos comerciais, estabelecimentos de prestação de serviço, internet e, além destes, em concessionárias de serviços públicos.

Sendo assim, a divulgação dos índices acontecerá no dia 10 de janeiro, data prevista para que o IBGE apresente a inflação de 2022.

Qual será o valor da aposentadoria no ano que vem?

Apesar dos índices de inflação serem divulgados apenas no ano que vem, o governo já apontam as taxas de correção. Nesse sentido, é previsto que o reajuste da aposentadoria seja de 6% em cima de seu valor atual.

Sendo assim, o teto do INSS passa a ser de R$ 7.512,45 e o piso de R$ 1.302, ao considerar não apenas as taxas de inflação, como também o aumento real previsto pela equipe de transição do governo Lula.

Ou seja, para aqueles que recebem o piso de R$ 1.212 de aposentadoria em 2022, receberá um valor de 90 reais maior no próximo ano.

É válido ressaltar que, com a inflação em queda, o índice deixa de ser de 7,41% como apontado em agosto e passe a ser, portando, de 6%.

