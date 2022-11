Autoescola não é mais obrigatória para a emissão de CNH? Entenda

Um novo projeto de lei está em trâmite no Senado Federal com a finalidade de pôr fim à obrigatoriedade de frequentar autoescola para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Trata-se da Lei 6485/2019, de autoria da senadora Kátia Abreu.

Segundo a proposta, a finalidade é de que a autoescola não seja mais obrigatória para emitir a CNH nas categorias A e B. A ideia tem como finalidade reduzir os custos abusivos aos cidadãos, declara a autora.

Além do mais, a senadora informou que em alguns estados, o custo para obter o documento chega a mais de R$ 3 mil, sendo 80% desse valor embolsado pelas autoescolas, deixando a emissão da CNH inviável para muitos brasileiros.

Importante lembrar que a lei continua exigindo a realização da prova teórica e prática. Porém, aprender sobre direção ficará a critério do interessado.

Instrutores independentes

O texto cria uma classe de instrutores independentes, vinculados ao Detran, com a pretenção dar aulas particulares às pessoas que queiram aprender a dirigir.

Porém, para se cadastrar como instrutor independente, há alguns critérios a ser seguidos:

Ter habilitação na mesma categoria do candidato há três anos, pelo menos

Não ter sido penalizado com suspensão da CNH nos últimos cinco anos

Não ter processo em andamento contra si em relação a trânsito

Não ter sido condenado e nem responder a processo por crime de trânsito.

Quando as autoescolas deixarão de ser obrigatórias?

No momento, é importante destacar que a medida ainda é um Projeto de Lei. Portanto, para entrar em vigor, precisará ser aprovada nas duas casas do Congresso Nacional, sendo elas no Senado e na Câmara.

Hoje, a medida voltou a ser pautada no Senado, em que, caso receba o aval dos senadores, vai para a aprovação dos deputados. Com isso, com a validação dos parlamentares, o texto é enviado para sanção do presidente da República para que, por fim, comece a valer.

CNH pode ter desconto de 50% no Brasil

Um novo Projeto de Lei está em tramitação na Câmara dos Deputados visando reduzir a taxa de renovação da CNH. O texto, de autoria do deputado Paulo Bengtson (PL), prevê uma isenção de 50% do valor para pessoas com deficiência visual.

De acordo com texto, terão desconto aqueles que possuem menos de 20% da visão em um dos olhos. É importante salientar que tal condição se trata da visão monócula, reconhecida como deficiência sensorial.

“Com a lei aplicada, o governo federal aumentou para 10 anos a validade de CNH para condutores com idade inferior a 50 anos. No mesmo período, portanto, o motorista com visão monocular será obrigado a renovar o documento por 3 vezes, pagando o mesmo valor de taxa para renovação”, afirma o deputado.

Tais condutores possuem os seguintes prazos para renovarem a CNH:

10 anos para quem tem até 49 anos

5 anos para quem tem idade entre 50 e 69 anos

3 anos para quem tem a partir de 70 anos de idade.

O deputado apresentou o Projeto de Lei na Câmara no dia 8 de setembro de 2022, onde ainda segue em tramitação. Portanto, o texto ainda precisa da aprovação de algumas comissões, como a Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CPD), Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC), Viação e Transportes (CVT) e Finanças e Tributação (CFT).

