Governo pode distribuir 5G de forma GRATUITA para brasileiros de baixa renda; entenda!

Já imaginou ter internet disponível para toda a população? Pois saiba que isso pode estar mais possível do que você imagina. Isso porque o governo Lula, eleito pela terceira vez, estuda essa proposta que prevê o alcance do 5G para famílias em vulnerabilidade social.

O programa se baseará nas informações disponibilizadas através do CadÚnico, responsável por mapear quais famílias devem ser inseridas em programas sociais e de assistência do governo. Por isso, como você sabe, é importante que o cadastro esteja atualizado e sem pendência, para que outros benefícios também sejam garantidos.

Mas afinal, você sabe o que significa a chegada do 5G no Brasil? Mais do que uma internet acelerada, essa novidade é cheia de atributos utilidades. Veja para que ela serve e como o governo pretende disponibilizá-la para a população geral.

5G, o que significa?

Bom, antes de mais nada, é importante pensarmos qual é o significado desse tipo de tecnologia para a sociedade atual.

De acordo com os princípios dos sistemas de comunicação, o 5G é entendido como a quinta geração de redes móveis e de banda larga. Nesse sentido, a ideia é o aumento da largura de banda, que possibilitam maiores velocidades de download.

Entretanto, os aparelho de 4G, mais comuns atualmente, não são hábeis a utilizar as novas redes, visto que o 5Gexige dispositivos habilitados.

Além da alta velocidade, o 5G permite o desenvolvimento de tecnologias de ponta como a chamada Internet da Coisas, as IoTs, responsáveis pela intercomunicação entre objetos cotidianos com internet.

Parece estranho, mas a capacidade de comunicação entre objetos, por conta da web, não é mais tão futurístico assim. Geladeiras inteligentes, sistemas de iluminação à internet e smartwatches, por exemplo, são exemplos cada vez mais comuns na sociedade.

Enfim, o 5G simboliza uma maior capacidade de tráfico de um número muito superior de dados em um tempo bem menor.

Veja também: Com deixar os dados do CadÚnico ATUALIZADOS? EVITE perder seus benefícios!

Internet 5G para todos?

Outro tema que entrou para a pauta de propostas estudadas pelo governo eleito é a disponibilidade de internet à população. Nesse sentido, Lula da Silva (PT) e sua equipe de transição veem com otimismo a chegada do 5G no Brasil.

Conhecido pelos seus programas sociais e pela valorização do cidadão de baixa renda, o governo Lula pretende distribuir internet 5G àquelas famílias cadastradas no CadÚnico, o responsável pelas informações e dados das indivíduos e famílias de baixa renda.

Até agora, apenas onze cidades brasileiras contam com sinal 5G porém, a ideia é de que esse número alcance todo o território brasileiro com os melhores sinais de internet, cada vez mais indispensáveis para o estudo, trabalho e lazer atualmente. Fato esse que a pandemia mostrou bem.

Sendo assim, a equipe de transição do governo eleito possui a intenção de fornecimento de sinal 5G de forma gratuita considerando os dados cadastrais do CadÚnico.

Entretanto, a proposta final ainda não foi apresentada ao Congresso Nacional, por ainda estar em fase de planejamento, visto que outros detalhes ainda precisam ser definidos para pensar na aplicação da ação enquanto programa de assistência social.

Veja também: URGENTE: brasileiros tem pouquíssimo tempo para atualizar os dados do CadÚnico!