Ainda é possível se CADASTRAR para receber as parcelas de R$ 600,00?

Diante de todos dos programas assistenciais oferecidos pelo Governo, o Auxílio Brasil é, de longe, o mais procurado pela população de baixa renda. No mês passado (outubro) mais de 400 mil famílias foram inclusas na folha de pagamento do benefício, ultrapassando mais de 20 milhões de famílias assistidas por esse subsídio.

Neste caso, as famílias são aquelas em situação de pobreza ou extrema pobreza, com renda mensal per capita em torno de R$ 105 a R$ 210.

De início, esse auxílio repassava uma quantia de R$ 400 aos beneficiários. Porém, após à aprovação da PEC das Bondades pelo Congresso, esse benefício ganhou um acréscimo de R$ 200 que serão destinados às famílias até o final deste ano.

Auxílio Brasil de R$ 600

Até o momento, não temos convicção se essa quantia bônus será ofertado às famílias já no ano que vem. O orçamento de 2023 destaca que o valor do programa será de R$ 405. Além do mais, também é válido afirmar que será depositado neste mês de outubro, mais R$ 200 para pessoas que conseguiram um emprego nos últimos tempos.

Nesse caso, muitos se questionam se ainda há a possibilidade se incluir nesse programa, e a resposta é sim – esse é um auxílio permanente, portanto, os cidadãos podem solicitá-lo em qualquer período, caso corresponda com os requisitos.

Além da renda, as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) para ter acesso ao Auxílio Brasil. O CadÚnico é uma plataforma do Governo para a captação de dados dos brasileiros e concessão de uma série de outros benefícios que podem ser acessados.

Antes de tudo, a pessoa que deseja ter acesso a esse programa deve realizar um pré-cadastro no CadÚnico e preencher todos os dados solicitados. Lo depois, é necessário se dirigir até uma unidade do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próxima de sua residência com os documentos solicitados em mãos, tanto do solicitante, quanto do resto dos membros da família.

Como faço o meu Cadastro Único?

Após confirmar que sua família é de baixa renda, é hora de se cadastrar no CadÚnico. Basta procurar o CRAS mais próximo em sua região.

Leve para a unidade, pelo menos um documento de cada morador da sua casa, semdo ele:

Certidão de Nascimento

CPF

Carteira de Identidade (RG)

Certidão de Casamento

Carteira de Trabalho

Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI)

Título de Eleitor.

O Cadastro Único da família só poderá ser feito por alguém maior de 16 anos de idade e com CPF ou título de eleitor (de preferência mulher). O membro ficará como responsável pelo cadastro, mas não necessariamente precisa ser chefe de famiília.

Também é importante levar um comprovante de residência para facilitar. Se puder ser conta de água ou luz, melhor ainda!

