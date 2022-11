Aprenda a CANCELAR o crédito consignado do Auxílio Brasil

Sabemos que a contratação de linha de crédito é algo sério e que quando é contratado deve prestar bastante atenção nos termos, mas ainda sim tem vezes que passar algo despercebido ou deixam de avisar sobre alguma coisa. Algumas pessoas que fizeram o empréstimo consigo do benefício do Auxílio Brasil tiveram alguns descontos indevidos e por isso eles podem cancelar o crédito.

Pois muitas vezes, o contratante não consegue verificar na hora da contratação do empréstimo esse desconto na folha referente às parcelas de pagamentos que são pagas aos beneficiários. Quando isso acontecer, a nossa orientação é para que a pessoa ligue no número 121, que é do Ministério da Cidadania, a central de atendimento. Através desse contato você consegue verificar qual é o banco que o seu contrato foi para fazer o pedido de reembolso.

Se por acaso acontecer do contratante analisar que tem um desconto indevido no benefício do Auxílio Brasil que é pago pela Caixa Econômica Federal, é necessário ir pessoalmente até uma agência com o seu CPF e RG em mãos. Somente assim será possível fazer a correção do problema. Pode ficar despreocupado que a Caixa Econômica informou que nesses casos não haverá nenhuma cobrança para fazer o reajuste.

Descontos antecipados do benefício Auxílio Brasil

Infelizmente, ocorreu no início do mês com alguns beneficiários do Auxílio Brasil que tiveram descontos antecipados referente a parcela do empréstimo consignado, essas atitudes podem causar problema, pois normalmente toda pessoa que faz a contratação de um crédito tem um planejamento financeiro para cada mês. Porém há casos graves, alguns beneficiários até chegaram a relatar que tiveram desconto mesmo sem ter feito o pedido do empréstimo.

A diretora da Rede Brasileira de Renda Básica, Paola de Carvalho, informou que está acompanhando a situação desses beneficiários que sofreram com o desconto antecipado desde quando a parcela do benefício caiu neste mês de novembro pelo próprio aplicativo, entretanto ela afirma que o desconto é para ser no valor de R$ 160, mas que ainda não sabe exatamente o que fazer sobre essa situação. Para complementar, Paola ainda diz que as famílias não estão tendo orientação do que fazer para chegar em uma solução, devido a isso, ela quer fazer uma ação coletiva para tentar solucionar.

Falha do banco da Caixa Econômica Federal

Se você é beneficiário deve estar passando por esse problema ou já ouviu relatos de pessoas ao seu redor que também recebem o benefício. Não é apenas o desconto adiantado que está assustando essas pessoas, algumas informam que entram no aplicativo do Caixa Tem e o pagamento referente o Auxílio Brasil está mostrando que será de R$ 240 neste mês de novembro, e muitos estão tentando entender essa situação.

Outras situações que também estão mostrando no aplicativo é o pagamento de R$ 400 sem a parcela extra de R$ 200 que forma o valor de R$ 600 prometido a serem pagos até dezembro de 2022. Toda essa confusão aconteceu porque a Caixa Econômica informou errado, pois no contrato do empréstimo mostra que a data do dia 7 de dezembro, descrita como “primeira parcela”, isso fez com que muitos beneficiários pensassem que o desconto só iria vim para essa data, porém essa data significa no contrato o repasse da parcela que foi retida pelo Ministério da Cidadania.

