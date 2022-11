Confira quem vai receber nesta semana do INSS; pagamentos CONFIRMADOS!

Para você que é aposentado ou pensionista e recebe acima do salário mínimo, valor a mais de que R$ 1.212,00, irá receber nesta semana referente ao pagamento do mês de outubro, especificamente, o pagamento do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – iniciou nesta terça-feira, 01/11. Para quem não conhece ou tem dúvidas, a forma de pagamento é referente a dois grupos por dia mas depende do número final do cartão, que é o último número antes do traço.

Vou citar um exemplo para você entender melhor, verifique como são em relação aos grupos: Os primeiros são o grupo 1 e 6, depois será o grupo 2 e 7, após isso grupo 3 e 8, e assim vai sendo feito o pagamento para os beneficiários.

Pagamento de quem recebem o piso nacional

O Instituto Nacional do Seguro Social também começa a realizar neste mês de novembro pagamentos referente aos benefícios que recebem o piso nacional, que no caso teve inicio ainda no mês de outubro, precisamente nos últimos cinco dias úteis, já no início deste mês, terça-feira, somente o grupo com final 6 que recebeu.

Uma pesquisa mostra que no nosso país cerca de 36 milhões de pessoas tem direito de receber alguns benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e desses milhões 70% recebem o valor de um salário mínimo, que neste ano de 2022 equivale ao valor de 1.212,00. Entretanto, nesses dois tipos de pagamento a previsão é que ocorra até o dia 8 de novembro (terça-feira).

Veja agora o calendário oficial do pagamento acima do piso nacional

Grupo com número final 1 e 6 – recebem dia 01/11

Grupo com número final 2 e 7 – recebem dia 03/11

Grupo com número final 3 e 8 – recebem dia 04/11

Grupo com número final 4 e 9 – recebem dia 07/11

Grupo com número final 5 e 0 – recebem dia 08/11

Veja agora o calendário oficial do pagamento de até um salário mínimo

Grupo final 1 – receberam dia 25/10

Grupo final 2 – receberam dia 26/10

Grupo final 3 – receberam dia 27/10

Grupo final 4 – receberam dia 28/10

Grupo final 5 – receberam dia 31/10

Grupo final 6 – receberam dia 01/11

Grupo final 7 – recebem dia 03/11

Grupo final 8 – recebem dia 04/11

Grupo final 9 – recebem dia 07/11

Grupo final 0 – recebem dia 08/11

Como fazer a consulta?

Se você deseja saber quanto irá receber, basta acessar o aplicativo MEU INSS e clicar na opção “extrato de pagamento de benefício”, mas se caso você desejar fazer isso por telefone, consegue ligar no número da central de atendimento do INSS que é 135, na ligação basta informar o CPF e confirmar alguns dados que estão no seu cadastro, isso é feito para evitar fraudes.

Lembrando que o atendimento da central funciona segunda a sábado das 07h às 22h.

