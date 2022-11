Lista reúne franquias de baixíssimo investimento: comece com até R$ 10 MIL

Muitos brasileiros têm dúvida sobre investimentos diretos com empresas e têm medo de criar essa parceria, entretanto, essa opção é a mais indicada para você criar um planejamento do seu negócio e conquistar autonomia financeira. Esse método é comprovado o mais eficiente e seguro além de possuir menos risco de perder o seu dinheiro. Além do mais, quando você inicia uma franquia diretamente com uma empresa você ganha um suporte com planos de estratégias de comunicação e venda já montada pela marca ao qual se filiou.

Sabemos que abrir uma franquia é difícil, surgem dúvidas pois precisa de um investimento e às vezes isso sai bem caro, mas se a pessoa for analisar e fazer uma pesquisa de campo no mercado ela consegue encontrar algumas opções que aceitam investimento menores e com menos complexidade.

Por isso, separamos para você uma lista de franquias que aceitam investimento mais em conta, entre eles o máximo é de até R$ 10 mil, confira e veja se vale a pena para você.

Conheça franquias que pode iniciar com até R$ 10 mil

Franquia Bellaza: Essa é uma franquia que trabalha online e tem sua área especializada em cosméticos e maquiagens, a pessoa que se franqueou a Bellaza recebe um site personalizado, ou seja, a pessoa já recebe produtos, divulgação toda pronta para a pessoa já consegui começar a realizar suas vendas. O investimento inicial é de R$ 9 mil, e você pode ter um retorno entre 12 a 24 meses, e a previsão do lucro você pode receber entre 30% chegando até 50% do faturamento da empresa.

Franquia Clube Turismo: Uma franquia especializada em agência de viagens, o Clube Turismo tem diversas lojas espalhadas pelo nosso Brasil, entretanto com essa nova tecnologia a empresa dá oportunidade para a pessoa que se franqueou poder trabalhar 100% remotamente oferecendo menos custo. O investimento inicial é um valor mais acessível do que a que foi citada acima, é de R$ 6,9 mil e o retorno estimado pode ser de até 6 meses.

Franquia PremiaPão: Reconhecida e especializada na comercialização de fazer publicidade em sacos de pão, a PremiaPão é uma empresa que gosta de divulgar a sua marca com um custo bem baixo através das embalagens, e o diferencial é que são oferecidas para diversas padarias gratuitamente.

Todos que pegam o saco de pão podem concorrer a um prêmio. O investimento inicial é de R$ 10 mil e o retorno pode ser de 4 a 8 meses, além disso o franqueado irá ficar responsável por conseguir anunciantes, e nesta categoria o franqueado pode chegar a ganhar R$ 12.900.

Franquia Mazze: Para você que se interessa em Jóias, essa franquia é uma ótima opção para você se juntar, a Mazze funciona de maneira digital, ela cria um site personalizado da marca, coloca produtos, preços para que assim que o franqueado iniciar ele já consiga realizar vendas, já vai estar tudo pronto. O lucro da empresa é de cerca de R$ 5 mil por mês, e o franqueado deve dar um investimento inicial de até R$ 9 mil reais com a previsão de retorno em até 12 a 24 meses.

