Auxílio EXTRA de R$ 150 é direito de quem? Quando ficará disponível para saque?

A partir de 2023, o Governo Federal poderá oferecer um novo tipo de Auxílio Emergencial no valor de R$150. A proposta ganhou impulso após as eleições de domingo passado (30), quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente. O pagamento em questão foi uma de suas promessas de sua campanha.

Mas afinal, quem poderá receber a nova quantia de R$150? Segundo informações oficiais, a ideia é pagar o saldo somente às pessoas que já fazem parte do programa Auxílio Brasil, ou seja, os cidadãos que não estão na folha de pagamento não poderão receber o valor adicional.

Trata-se de um benefício extra, que pode ser adicionado ao valor mínimo do Auxílio Brasil. Assim, a mesma família pode receber R$ 600 do saldo base do projeto mais R$ 150, o que totalizaria R$ 750 em um único cenário de pagamento. O valor pode ser ainda maior em alguns outros casos.

Como regra geral, as pessoas que poderão receber o adicional são aquelas que têm filhos em casa com menos de seis anos de idade. Como se trata de um saldo cumulativo, quanto mais crianças nesta faixa etária, mais adicional a família recebe. Uma família com três filhos menores de seis anos, por exemplo, receberia mais R$450, além dos R$600 do Auxílio Brasil.

Em qualquer caso, é importante ressaltar que o benefício ainda não está oficialmente confirmado. Como dito, trata-se apenas de uma promessa do então candidato Lula. Até agora, ainda não há nada oficial, e qualquer mudança neste sentido terá que ser aprovada pelo Congresso Nacional até o final deste ano.

Como posso me inscrever para receber R$150?

Não será necessário se inscrever para receber a ajuda de R$ 150. Embora o projeto ainda não tenha sido aprovado e regulamentado, o fato é que o saldo só será destinado às pessoas que já fazem parte do programa social.

O CadÚnico já tem informações detalhadas sobre cada família. Assim, o Governo Federal poderá saber quantas e quais famílias têm filhos com menos de seis anos. Ao verificar estes números, o Poder Executivo poderá transferir o dinheiro automaticamente.

Também é provável que o saldo seja destinado à mesma conta onde o cidadão está acostumado a receber o dinheiro do Auxílio Brasil. As datas de liberação também serão as mesmas.

Reuniões sobre o Auxílio Brasil

Na quinta-feira (3), membros do governo eleito participarão de uma reunião com o relator do projeto de orçamento no Congresso, o senador Marcelo Castro (MDB-PI). A reunião contará com a presença do Senador eleito Wellington Dias (PT-PI).

Os dois não só falarão sobre a criação da nova ajuda adicional de R$ 150, mas também sobre uma série de outros pontos, como a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 no próximo ano.

Hoje, o plano orçamentário indica que as transferências devem cair para R$ 405, e não prevê nenhum valor adicional para famílias com crianças menores de seis anos. O governo eleito terá que trabalhar em mudanças para poder cumprir o que prometeu na campanha.

