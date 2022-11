Descontos ANTECIPADOS: Black Friday já começou na Magazine Luiza, garanta!

A Magazine Luiza iniciou esta semana sua antecipada Black Friday, com promoções de até 80% em todas as 45 categorias do aplicativo e também em lojas físicas.

“Juntos, a Black Friday, a Copa do Mundo e o Natal prometem ser muito positivos para o crescimento de vendas”, diz Bernardo Leão, diretor de marketing da Magalu. A expectativa é tão positiva que a campanha do varejista deste ano para o evento foi intitulada “Black das Black”.

Leão também estima que as vendas nesta edição do evento serão mais altas do que em 2021, com a perspectiva de ingressos médios mais altos, impulsionados pela venda de TVs, com a proximidade da Copa do Mundo. Os números, no entanto, não foram revelados.

Promoções variadas

Jogos, telefones celulares, computadores, fraldas, móveis, mercado, moda, esportes, entre outros itens estão na lista de promoções.

“Haverá todos os dias uma nova cesta de promoções que o cliente poderá procurar até o dia da sexta-feira negra (Black Friday)”, diz o executivo.

Ele não revelou quais combinações de produtos estarão disponíveis em cada cesta diária. Nesta última segunda-feira (31), por exemplo, eletrodomésticos, eletrônicos portáteis, artigos domésticos e roupas foram destaques. A ideia é oferecer acordos exclusivos em 25 de novembro, data da Black Friday”.

Nos dias 10 e 11 de novembro, Magalu realizará uma ação de cashback, que devolverá ao consumidor até 50% do valor do produto adquirido em canais digitais. O dinheiro cairá diretamente na conta digital MagaluPay, e o cliente poderá usar o valor em novas compras no aplicativo, pagar contas ou fazer transferências.

A ideia é distribuir promoções ao longo do mês. “Isto estimula as vendas e aumenta a recorrência das compras nos canais Magalupay”, acrescenta Eduardo Galanternick, vice-presidente de negócios do varejista.

Todas as compras podem ser parceladas em até 10 parcelas sem juros e, para produtos selecionados, o envio será gratuito para compras acima de R$ 99 feitas no aplicativo da empresa. Uma parte das ofertas terá um desconto para pagamentos à vista usando Pix.

Parceiros e logística

Os parceiros vendedores da empresa, cerca de 200 mil profissionais, serão responsáveis por mais de 10 mil ofertas feitas entre 29 de outubro e 25 de novembro.

Sobre a questão logística, Leão disse que a empresa está preparada e irá operar em sua capacidade máxima para o período: 24 centros de distribuição, além das 1.400 lojas físicas – parte deles são centros logísticos e irão complementar a operação e agilizar as entregas.

quem é o Magazine Luiza?

O Magazine Luiza é uma empresa brasileira do setor do varejo multicanal. Consolidada no ano de 1957 na cidade de Franca pelo casal Luiza Trajano Donato e seu esposo Pelegrino José Donato.

Possui mais de 1.400 lojas físicas em 21 estados e 819 municípios do país e seu modelo de negócio hoje caracteriza-se como uma plataforma digital com pontos físicos.

Sua operação no e-commerce ganhou 12 vezes o troféu Diamante no Prêmio Excelência em Qualidade Comércio Eletrônico – B2C.

