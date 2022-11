Como fazer ligação gratuita para o INSS? Aprenda!

O Instituto Nacional do Seguro Social, conhecido como INSS, é um órgão de possui um grande público de beneficiários e um grande atendimento, com isso muitas pessoas têm dúvida que realizar chamadas para a central é cobrado ou gratuito já que é um órgão do Governo que muitas pessoas precisam, principalmente quem deseja se aposentar.

No mês de outubro, especialmente no dia 21/10 que caiu em uma sexta-feira, o Diário Oficial compartilhou uma informação que a pessoa que faz ligações para a central de atendimento do INSS com telefone móvel ainda é cobrado, porém pelo telefone fixo é gratuito. A nota também informa que a instituição está em processo de contratação de uma empresa que ajudará nessa questão da gratuidade também para o telefone móvel, pois hoje em dia quem liga para a central paga o preço de uma ligação local.

Quando esse serviço de gratuidade será disponibilizado?

A previsão é que esse serviço seja disponibilizado pelo INSS em dezembro deste ano, 2022, ou em janeiro de 2023, pois tudo irá depender de como andará esse processo de contratação da empresa, instalação e infraestrutura.

O valor estimado para essa contratação está chegando nos R $43 milhões para somente um contrato de 12 meses, ou seja, apenas um ano. A Instituição está na esperança de que ao contratar esse trabalho o valor seja reduzido na licitação. Outra informação divulgada é que o INSS só pagará apenas pelo que for utilizado no trabalho contratado.

A licitação do contrato está prevista para acontecer em 16 de novembro. Com essa contratação, uma pesquisa do IBGE de 2018/2019 foi compartilhada e comprova que cerca de 172 milhões de pessoas serão contempladas com essa ação, pois 81% da população tem telefone móvel a partir dos 10 anos de idade.

Central de atendimento 135

A central de atendimento do INSS é através do número 135. Ela foi criada justamente para ajudar a ampliar o acesso da instituição através de um canal de atendimento por telefone, já que muitas pessoas têm dúvidas sobre os processos realizados.

Com isso, a pessoa não precisa se dirigir pessoalmente até uma instituição só para tirar dúvida, ela pode ligar e fazer esse procedimento mais rápido. Uma pesquisa mostra que até setembro deste ano, cerca de 30 milhões de chamadas foram realizadas.

Você consegue realizar essas chamadas de segunda a sábado das 07h00 às 22h00.

O Instituto Nacional do Seguro Social é uma das instituições mais procuradas pelos brasileiros, principalmente para tratar assuntos de pensão e aposentadoria. Com isso, a ideia do órgão é trazer melhorias nesse atendimento já que eles atendem por um dia uma grande demanda de processos que precisam ser analisados.

A instituição está estudando maneiras de diminuir essas filas de espera, trazer mais benefícios para seu público-alvo e um deles é a gratuidade por telefone fixo como móvel, a nossa expectativa é para que essa licitação dê certo, assim diversos brasileiros poderão realizar chamadas para a central de atendimento 135 através do telefone móvel.

