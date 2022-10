Lei de Diretrizes Orçamentárias revela NOVO salário mínimo; valor deve entrar em vigor em poucos meses

Quando se fala em salário mínimo todo brasileiro quer saber como fica os reajustes de ano em ano, afinal dependemos desse dinheiro para sustentar a família e sobreviver. Entretanto, devido a grande dificuldade que estamos passando hoje por causa da inflação, o aumento que foi compartilhado será apenas de R$ 82,00.

Se for verificar o valor do salário mínimo para pagar contas, despesas, comida, realmente não dá, porém não podemos sonhar com tanto para o ano de 2023 já que esta notícia foi compartilhada.

Salário mínimo em 2023

O atual presidente da república, Jair Bolsonaro, compartilhou no mês de agosto deste ano a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias – para o ano que vem, 2023. Segundo informações, o Congresso aprovou um novo valor do salário mínimo de R$ 1.294,00, na porcentagem esse reajuste não chega nem aos 7%.

É válido destacar que o atual valor do salário mínimo é de R$ 1.212, ou seja, vai ter um aumento de R$ 82,00. Esse aumento ainda permanece abaixo da inflação.

Inflação e taxa Selic

Ainda conforme as informações da Lei de Diretrizes Orçamentárias que foi divulgada, a inflação prevista chega a ser 3,3% analisada pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor). Já o crescimento de Produto Interno bruto é de 2,5%,e taxa do Selic (juros), está prevista em 2023 uma queda, chegará a ser 10%, em comparação a esse ano de 2022 que a taxa selic está em 13,75%.

É importante destacar que por mais que no mês de julho tenha tido uma queda de preços em alguns produtos, o valor dos alimentos cresceu de até 15% ao ano. Vimos um grande acontecimento de faltar leite nas prateleiras das padarias e mercados, pois o leite teve um aumento de 25% no último mês.

E uma pesquisa realizada pelo Procon de São Paulo afirma que para uma família ter uma cesta básica de qualidade com todos os produtos necessários, com o salário mínimo não é possível, pois o valor da cesta ultrapassa o salário. Segundo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômico), para esse momento que estamos passando no Brasil, o valor ideal do salário mínimo teria que ser de R$ 6.388,00 para que todos conseguissem viver muito bem e sem faltar nada.

Mas sabemos que esse valor é bem distante do nosso atual valor do salário mínimo. Esse cálculo de R$ 6.388,00 foi feito pensando em uma família que possui 4 membros e também o valor da cesta básica mais alta, que no mês de julho chegou ao valor de R$ 760,45.

Pela determinação constitucional, o salário mínimo deve sim suprir as necessidades dos brasileiros, ou seja, o valor pago deve ser suficiente para que o trabalhador consiga manter sua família e as despesas de casa, pois é um série de questões que envolvem o bem estar do ser humano, como: higiene, alimentação, transporte, remédios, moradia, entre outros.

