Fundação abre mais de 1,4 MIL vagas GRÁTIS em 6 cursos profissionalizantes; saiba como se inscrever

E-Commerce: 75 vagas

Elaboração de Roteiros Turísticos Receptivos: 75 vagas

Espanhol Intermediário voltado para Atendimento Turístico: 75 vagas

Quem é a FUNDHAS?

A FUNDHAS (Fundação Hélio Augusto de Souza) é o maior projeto social de São José dos Campos. Mantido pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, é uma instituição sem fins lucrativos que desde 1987 vem atendendo crianças, adolescentes e jovens do município, em situações de vulnerabilidade e/ou risco social. Em suas 10 unidades, divididas em regiões, o DECA (Conselho Especializado em Crianças e Adolescentes) atende crianças e adolescentes de 6 a 14 anos de idade, durante o horário pós-escolar. Para as idades subsequentes, a FUNDHAS conta com o CEPHAS (Centro de Educação Profissional Helio Augusto de Souza), que desenvolve educação profissional, começando pela Empregabilidade dos adolescentes, de 15 a 18 anos de idade, atendendo em quatro unidades, com a possibilidade posterior de ingressar no ensino técnico formal, via Vestibulinho do Cephas.

A FUNDHAS oferece atividades socioeducativas baseadas nos 4 Pilares da Educação (UNESCO): Aprender a ser, aprender a viver juntos, aprender a conhecer, e aprender a fazer, distribuídos em campos de aprendizagem como, por exemplo, coexistência, proficiência comunicativa e matemática, pensamento crítico/científico, acesso e aproveitamento de serviços básicos, participação e protagonismo, iniciação profissional, e aplicação do conhecimento, distribuídos em eixos/áreas de conhecimento.

Qual é o foco da fundação?

FUNDHAS desenvolve seu trabalho com foco em “fazer a diferença na vida das crianças e adolescentes” e ser a excelência nas ações sócio-educativas propostas que podem permitir a emancipação social.

A instituição entende a emancipação social como uma aquisição processual de concepções e ações que fortalecem o tema. Ela promove intervenções preventivas e proativas no desenvolvimento e formação integral do sujeito, considerando suas capacidades e potencialidades, fortalecendo sua tarefa de superação de obstáculos e alcançando alternativas emancipatórias.

Quem é Hélio Augusto de Souza?

A Instituição leva o nome do criador e precursor das ações sociais e educacionais, o assistente social Hélio Augusto de Souza. Nascido em 27 de junho de 1947, em São Paulo, Hélio trabalhou como comerciante, professor, entre outras funções, participou da criação do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), foi prefeito de São José nos anos 80, e foi expressivamente ativo em movimentos sociais e políticos.

