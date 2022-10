Lote extra do PIS liberado na CAIXA: saiba quem poderá sacar

O banco Caixa Econômica Federal compartilhou recentemente uma novidade com os clientes, o banco irá liberar um lote extra de pagamentos do PIS. Todos os clientes terão direito de sacar cerca de R$ 1.212 (é válido lembrar que o valor da parcela paga depende da quantidade que de tempo que o trabalhador exerceu atividade no ano de referência).

Lote extra do PIS

Se você deseja saber se tem direito a receber esse lote extra do PIS. O banco da Caixa Econômica também compartilhou que a expectativa da instituição é pagar cerca de R$ 398,99. Entretanto, a instituição financeira já afirmou que alguns trabalhadores podem chegar a receber o valor do salário mínimo. A estimativa é que cerca de 1,1 milhão de pessoas receberão esse primeiro lote extra do PIS.

Mas de onde vem esse dinheiro? O dinheiro é de benefícios antigos que foram solicitados ou até revisados pela Justiça. Aqueles trabalhadores que não conseguiram sacar o valor do abono salarial que foi lançado no calendário oficial do ano de 2016 ao ano de 2020, terão acesso ao pagamento do lote extra PIS.

Segundo a instituição financeira, os saques do lote extra do PIS vão ser realizados dia 29 de dezembro, e realmente vai ajudar muitas famílias. Entretanto para ter acesso a esses requisitos, é preciso:

O trabalhador ter recebido ao menos dois salários mínimos referente ao ano-base;

O trabalhador ter exercido a atividade de carteira assinada ao menos 30 dias no período para realizar o cálculo do valor;

Ser inscrito no PIS ao menos 5 anos;

É preciso deixar os dados atualizados e indicados na Rais (Relação Anual de Informações Sociais).

Se você estiver incluído nos requisitos acima, você pode ter acesso ao dinheiro do lote extra do PIS. E como saber esse cálculo? O cálculo para saber o valor que você vai receber depende do tempo trabalhado no ano de referência. O banco da Caixa Econômica também compartilhou que o valor mínimo do pagamento será de R $101 e o máximo será no valor de R $1.212.

Veja a lista com o tempo de trabalho e qual o valor estabelecido

1 mês trabalhado: R$ 101

2 meses trabalhados: R$ 202

3 meses trabalhados: R$ 303

4 meses trabalhados: R$ 404

5 meses trabalhados: R$ 505

6 meses trabalhados: R$ 606

7 meses trabalhados: R$ 707

8 meses trabalhados: R$ 808

9 meses trabalhados: R$ 909

10 meses trabalhados: R$ 1.010

11 meses trabalhados: R$ 1.111

12 meses trabalhados: R$ 1.212

Caso você tenha alguma dúvida se possui o direito e o dinheiro a receber. Você consegue acessar o aplicativo da Caixa Tem ou o Caixa Trabalhador. Mas se você não sabe mexer no aplicativo, pode entrar em contato para ter as informações pelo número 111 ou pelo 0800 726 0207 (e digite a opção 3 e depois o 2).

