Alcachofra traz benefícios IMPRESSIONANTES; conheça!

As alcachofras são os membros nutritivos da família do girassol nativa do Mediterrâneo. Os benefícios para a saúde proporcionados pela alcachofra derivam de seu rico perfil nutricional, composto por fibras alimentares, vitaminas, minerais e compostos bioativos benéficos. Em palavras simples, as alcachofras são maravilhosas. E incluí-las em sua dieta é uma boa decisão que você pode tomar. Continue lendo o texto e descubra mais sobre os benefícios impressionantes da alcachofra.

Quais são os benefícios impressionantes da alcachofra para a saúde?

A fibra da alcachofra ajuda na digestão e contribui para a perda de peso saudável. Também regula os níveis de açúcar no sangue e colesterol no sangue, o último melhorando também a saúde do coração. Enquanto os antioxidantes importantes, como a quercetina e o ácido gálico, previnem o câncer, vários outros antioxidantes nas alcachofras ajudam a melhorar a saúde da pele e do cabelo.

Ajudar a tratar a indigestão e outros problemas digestivos

A folha de alcachofra é tão eficaz que é indicada para uso em vários lugares do mundo para tratar principalmente a indigestão. O extrato aumenta o fluxo de bile, e isso acelera o alimento através do trato digestivo. Esta é também a razão pela qual o extrato pode aliviar os sintomas de inchaço.

Melhora a saúde do fígado e ajuda na desintoxicação

As alcachofras são capazes de eliminar as toxinas do fígado. A cinarina e a silimarina, dois compostos das alcachofras, são conhecidas por melhorar a saúde do fígado, reduzindo a quantidade de toxinas. A alcachofra tem características de regeneração do fígado, como por exemplo o cardo de leite que é conhecido como uma planta que tem várias propriedades que podem ajudar a melhorar o fígado.

Melhora a saúde do coração

Por terem muitas fibras, as alcachofras são capazes de melhorar a saúde do coração. E, de acordo com um estudo italiano, as alcachofras exibem ação redutora lipídica e glicêmica, o que melhora muito a saúde do coração.

Melhora a saúde da pele

Esse vegetal é muito rico em antioxidantes, que possuem a função de melhorar a saúde e a aparência da cútis, além de não deixar a pele envelhecer de forma rápida. Eles também são ricos em vitamina C, que é um dos maiores contribuintes para o desenvolvimento saudável do colágeno. E como as alcachofras ajudam na desintoxicação, isso também reflete na saúde da sua pele – pois se livrar de toxinas no corpo é uma maneira de melhorar a aparência da cútis.

Ajuda no tratamento do diabetes

A alcachofra é rica em fibras, além de conseguir manter a glicemia do indivíduo em níveis adequados, o que ajuda muito no tratamento do diabetes. A fibra faz com que a glicose seja sugada no sangue mais devagar, e isso evita crises inesperadas com o nível de açúcar no sangue.

Pode ajudar na perda de peso

Devido ao fato de possuírem muitas fibras, as alcachofras podem ajudar na perda de peso. A fibra ajuda o corpo a se livrar de resíduos, açúcar, toxinas e excesso de colesterol – tudo o que pode levar ao ganho de peso. Estudos mostraram que consumir muita fibra é uma ótima maneira de prevenir a gordura visceral (o tipo de gordura que se acumula em torno de seus órgãos internos).

