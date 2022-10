Nota de R$ 200,00 reais teve pouco movimento no Brasil, veja o quanto ela vale agora

Nota de R$ 200,00? Já chegou alguma em sua mão? Se a resposta é não fique despreocupado pois muitos brasileiros nem chegaram a ver a nota pessoalmente. Quando foi lançada em setembro de 2020 todos queriam ter uma, porém não foi exatamente assim que aconteceu, a nota teve pouco movimento no Brasil.

A nota de R$ 200,00 é a nota de maior valor do real e tem o desenho de um lobo-guará. Com tudo, devido a inflação a moeda reduziu o valor de 19,6%.

Quando a nota de R$ 200,00 foi criada?

A nota de R$ 200,00 foi criada pelo Banco Central em setembro de 2020, em meio a crise da pandemia, com o intuito de deter com o desabastecimento do papel e da moeda. Ao total foram cerca de 420 milhões de notas que foram impressas, mas não chegou nem metade na mão da população.

Segundo informações do Banco Central, cerca de 74% das notas ainda estão sem circular pelo Brasil, devido a isso que muitos brasileiros nunca chegaram a ver pessoalmente a nota de R$ 200,00.

Hoje com a tecnologia do Pix, a circulação de notas e moedas automaticamente já estão mais devagar. Isso porque o Pix possibilita realizar pagamento e transferência a qualquer hora do dia e não precisa se locomover de um lugar para o outro, o que hoje em dia facilita a vida do brasileiro que sai cedo para trabalhar e só volta a noite, não tendo tempo de passar em alguns lugares para fazer o pagamento de contas.

O Banco Central não tem interesse de continuar a levar à frente a emissão, e segundo dizem os colecionadores, futuramente a moeda vai se tornar uma raridade e terá um grande valor. A hipótese é de que atualmente, a cédula de R$ 200,00 tenha pouca circulação no Brasil, de 4 cédulas apenas 1 que circula, ou também muitas pessoas tem a prática de juntar dinheiro em casa, guardando sempre as maiores notas.

Porém, o que muitos brasileiros não sabem é que guardar uma grande quantia de dinheiro em casa pode ser visto pelo Governo como lavagem de dinheiro ou de evasão fiscal. Tudo isso serviu de base para que a nota de R$ 200,00 fosse pouco movimentada em nosso país.

Atualmente, quanto vale a nota de R$ 200,00?

O Banco Central (BC) compartilhou que devido a inflação em nosso país a nota de R$ 200,00 acabou perdendo um pouco do seu valor desde quando foi lançada em setembro do ano de 2020, a nota agora vale R$ 161,00.

Por mais que haja pouco movimento, tanto a cédula como a moeda, o BC afirma que irá continuar com a circulação das moedas gradativamente e as células com base nas necessidades que forem surgindo no país.

Para os comerciantes não tem tanta vantagem em ter a nota, pois prejudica na hora de dar o troco ao seu cliente, por ser uma nota alta.

