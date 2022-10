Famílias contempladas do governo receberão R$ 712 ,00 ainda em outubro; consulte

Receber R $712,00? Como é isso? Isso mesmo que você leu mais calma que não é um novo auxílio social do Governo Federal, e sim uma junção e repasses dos benefícios: Auxílio Brasil e Vale-Gás. Isso irá acontecer neste mês de outubro devido o Ministério da Cidadania (que é a pasta chefe que cuida desses pagamentos) conseguir antecipar esses repasses. Com tudo, foi compartilhado que cerca de 5,9 milhões famílias recebem os dois auxílios, que soma ao total de R$ 712,00.

Entretanto, os valores oficiais dos benefícios serão distribuídos até o mês de Dezembro deste ano, ou seja, R$ 600,00 do auxílio Brasil para cada família e o vale-gás que no momento condiz com o preço total do botijão de 13 kg, valor de R$ 112,00. Porém já foi compartilhado que ano que vem, 2024, esses valores sofreram uma modificação, o auxílio Brasil passará para R$ 400,00 e o preço médio do botijão em torno de 50%.

Quem pode receber os R$ 712,00? Quais são os requisitos?

Para receber o valor de R$ 712,00 é necessário ser integrante dos dois benefícios sociais do Governo Federal: Auxílio Brasil e Vale-Gás. Mas para sua família ser selecionada também é preciso estar dentro dos requisitos impostos pelo mesmo. E o primeiro passo para isso acontecer é a família estar dentro do cadastro único.

Segue abaixo as regras que as famílias precisam ter para receber os R$ 712,00

Auxílio Brasil – Por pessoa, é preciso ter uma renda no valor de R$ 105,00, ou R$ 210,00 para famílias que tenham ao menos uma gestante em casa, ou menor de 21 anos.

Vale-Gás – Já para esse benefício é preciso ter uma renda total ao mês de meio salário mínimo por membro, que equivale ao valor de R$ 606,00. Ou entre as pessoas da família ter alguém que receba o BPC/Loas, que é o Benefício de Prestação Continuada.

Se você está dentro desses requisitos você pode e tem o direito de receber o valor de R$ 712,00. Tudo isso foi possível porque a PEC – Proposta de Emenda à Constituição – soltou alguns bilhões e possibilitou o desdobramento desses repasses, assim as famílias conseguiram receber esse valor. Entretanto também surgiu a possibilidade de novos auxílios, como por exemplo o Vale-Taxista e o Pix do Caminhoneiro.

Veja também: Governo prorroga prazo para atualizar CadÚnico; confira as datas

Como será o pagamento?

O pagamento ocorre de acordo com a numeração do NIS, ou seja, os repasses iram ser entregues aos beneficiários de acordo com o final de cada número, como sempre ocorreu. Segue abaixo:

Último dígito (1) pagamento em 11 de outubro

Último dígito (2) pagamento em 13 de outubro

Último dígito (3) pagamento em 14 de outubro

Último dígito (4) pagamento em 17 de outubro

Último dígito (5) pagamento em 18 de outubro

Último dígito (6) pagamento em 19 de outubro

Último dígito (7) pagamento em 20 de outubro

Último dígito (8) pagamento em 21 de outubro

Último dígito (9) pagamento em 24 de outubro

Último dígito (0) pagamento em 25 de outubro

Veja também: AINDA é possível receber as parcelas do Auxílio Brasil: veja como se cadastrar