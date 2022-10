Empréstimo da Uber não é para todos os motoristas? Entenda quem pode solicitar!

Até mesmo quem é motorista de Uber está procurando por crédito para investir no trabalho e até mesmo trocar de carro, por exemplo. A grande novidade é que a Uber Conta já possibilita crédito para seus funcionários de até R$10.000. A conta ainda oferece cartão físico ou virtual na função crédito à vista para movimentar o saldo da sua conta.

O melhor de tudo é que com o cartão pré-pago você consegue utilizar em qualquer lugar – sem restrição – não tem complicação e nem burocracia, é um cartão bem funcional. Além disso, ele também pode cadastrar seu Cartão Uber em aplicativos de entrega, filmes, séries e música. Saiba como funciona!

Empréstimo da Conta Uber, quem pode solicitar?

No dia 11 de outubro, na última terça-feira, a empresa Uber anunciou que disponibilizará empréstimo de até R$10.000 para motoristas e entregadores de aplicativo, mas no entanto será para apenas um grupo. Conhecido como crédito pessoal, primeiro estará disponível somente para alguns parceiros da Uber logo após de assinarem o contrato do programa.

É importante destacar que quem pode solicitar esse Uber conta crédito pessoal da plataforma é somente os motoristas escolhidos que participam da categoria Platina do Uber Pro e do Diamante. Nesse início o programa ainda está em fase de testes para depois ser expandido para todos os motoristas cadastrados no aplicativo que utilizam a conta digital.

A taxa de juros recomendada pela empresa é de até 2,99% ao mês e o pagamento deverá ser realizado pelo cliente até 18 meses completos.

Para não ficar apenas em minhas palavras, o diretor executivo da Digio, Marcelo Scarpa afirma que essa nova categoria irá ajudar os motoristas na vida financeira, por mais que o programa esteja apenas no início a alvo da Uber é alcançar futuramente todos os motoristas que são cadastrados na plataforma, que é em torno de 1 milhão pelo Brasil “ Este é mais um passo para aumentar nossa penetração junto a esse público por meio da oferta de crédito pessoal”.

O diretor ainda complementa que nos últimos anos foi realizada uma análise para conseguir entender os perfis dos motoristas que utilizam a Uber e poder ajudá-los a conseguir crédito.

Tudo sobre a Uber Conta, conheça mais:

Segundo o site oficial da Uber, a conta da empresa pode ser entendida como uma conta digital feita em parceria com a fintech Digio. O programa Uber Conta Crédito Pessoal foi pensado exclusivamente para agrupar com os parceiros da instituição. Os motoristas conseguem receber o pagamento assim que finalizarem a viagem.

A conta digital permite realizar transferências via Pix e TED, pagamentos e gerar boletos através do aplicativo da Uber Conta (disponível para Android e iOS).

Para todos os clientes da Uber Conta é disponibilizado um cartão que pode ser utilizado tanto para compras físicas como online, cashback (seu dinheiro de volta) assim que realizar alguma compra em algum estabelecimento. A empresa disponibiliza também nas compras onlines cerca de 60% de desconto em diversas lojas.

