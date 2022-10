Como ter o pedido do empréstimo do Auxílio Brasil APROVADO?

No dia 10 de outubro de 2022 o empréstimo auxílio Brasil ficou apto para os bancos poderem oferecer aos seus clientes a nova linha de crédito, cerca de 12 bancos iniciaram nesta nova categoria. Entretanto, em apenas uma semana após o empréstimo ter sido liberado já existem diversas reclamações, pois vários bancos estão negando o crédito.

O que é o empréstimo auxílio Brasil?

O empréstimo do auxílio Brasil tem como proposta alcançar especificamente o público alvo de baixa renda, ou seja, dar chances e oportunidades do grupo que recebe o auxílio Brasil a conseguir ter uma linha de crédito, já que em outras situações essa categoria é muito difícil de ser aceita pela maioria dos bancos.

O Governo lançou essa nova modalidade para que as pessoas de baixa renda consigam realizar o procedimento do empréstimo, já que eles terão oportunidade de pagar com o dinheiro do próprio benefício da parcela do auxílio Brasil.

Com tudo, esse empréstimo vai ajudar muitas famílias a crescerem financeiramente se saberem usar da maneira certa. O ideal não é que a pessoa pegue o empréstimo para fazer mais dívidas e sim que consiga investir esse dinheiro, trazendo uma autonomia financeira. Com o empréstimo, você pode, por exemplo, conseguir fazer dele uma fonte de renda extra, vender produtos, oferecer serviços que sabe fazer, mas se caso possuir alguma dívida, você também pode quitá-las com o dinheiro e ficar livre das contas.

Vale destacar que o valor dos R$ 600,00 será somente até dezembro deste ano de 2022. Em 2023 já está previsto por lei que a nova parcela será no valor de R$ 400,00. Em relação ao pagamento do empréstimo, cada vez que o valor for débito em conta (do auxilio Brasil) será retirado 40% para pagar a parcela.

Como ter o pedido do empréstimo auxílio Brasil aprovado?

Bom, como pudemos ver acima do texto, logo após uma semana de liberarem o empréstimo do auxílio Brasil, já começamos a escutar diversos relatos de pessoas que tiveram seu pedido negado. Mas então o que fazer para ser aprovado? Não foi divulgada a categoria que está barrado esses pedidos, mas listamos algumas dicas que podem te ajudar a conseguir a liberação de crédito.

Seguindo essas dicas você pode ficar mais próximo do sim e conseguir o seu empréstimo do auxílio Brasil

Não possuir restrição no banco em que vai realizar o pedido do empréstimo

É preciso esperar ao menos 90 dias após o seu pagamento do auxílio Brasil

É preciso ter indo em todas as solicitações feitas pelo Ministério da Cidadania

A família não pode ter algum membro com carteira de trabalho registrada

A renda da família não pode ser maior do que o permitido

Análise essas dicas e veja se você e sua família se encaixam, se sim, você tem fortes chances de conseguir a aprovação do empréstimo auxílio Brasil.

