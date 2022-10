Dinheiro no Nubank rende MAIS do que a poupança normal? Saiba QUANTO pode render

O banco Nubank é um dos maiores sucessos na área financeira no mundo digital no Brasil, o roxinho (assim que é chamado o cartão Nubank) tem se tornado o “queridinho” entre os brasileiros, não apenas pela sua funcionalidade e sim pelos rendimentos que ele pode gerar ao guardar dinheiro apenas na conta.

Muitas pessoas têm o sonho de guardar dinheiro mas não sabem sobre investimentos e tem medo de dar esses passos, por isso uma ótima opção é guardar o seu dinheiro no Nubank e você pode resgatar a qualquer momento, quanto mais você guardar mais seu dinheiro vai render, vamos fazer um exemplo com R$ 10 mil guardado.

Como é feito o cálculo do Nubank?

Guardar dinheiro apenas na poupança já está ficando fora de moda e não rende muito igual as novas descobertas com investimentos e novos bancos digitais que estão surgindo. Vamos criar para você uma simulação do rendimento do dinheiro guardado no banco do Nubank no valor de R$ 10 mil, quanto será que irá render?

Os benefícios de você abrir um conta Nubank e deixar o seu dinheiro lá é espetacular, o rendimento é totalmente automático e melhor do que guardar em uma poupança, além de ser digital (você consegue resolver tudo pelo celular sem precisar enfrentar filas em bancos) não possui a taxa de manutenção e melhor, o rendimento no CDI é 100% se o valor permanecer mais de 30 dias na conta.

Você ficará impressionado com o rendimento que o Nubank pode te proporcionar, e a nossa dica é: guarde seu dinheiro nas caixinhas do “roxinho”, você não irá se arrepender. Vamos para a simulação?

R$ 10 mil na conta do Nubank

Optamos fazer uma simulação de R$ 10 mil para te encorajar a guardar dinheiro e verificar que vale a pena guardar dinheiro no Nubank e terá um bom rendimento. Quer tirar suas dúvidas sobre outro valor? No proprio sie do Nubank existe um simulador e você pode fazer com qualquer valor.

Já no caso dos R$ 10 mil, após 30 dias guardados na conta, o rendimento vai gerar cerca de R$ 83,08 no banco. Se fosse guardado em uma poupança geraria o valor apenas de R$ 51, 91. Percebe a diferença? Com seu dinheiro investido na conta digital do Nubank você ganha cerca de R$ 31,17 a mais. Lembrando que todos esses cálculos são referentes à taxa Selic, que hoje está em torno de 13,75% ao ano.

Quando citamos no texto acima que abrir uma conta Nubank e guardar dinheiro iria te trazer benefícios não era apenas especulação, e para trazer mais uma comparação de que seu dinheiro pode render e te trazer uma valor maior no banco digital. Se você guardar R$ 5 mil, após 30 dias terá um rendimento no valor de R$ 41,54, já na poupança normal seria apenas R$ 25,95.

Realmente os valores têm uma diferença absurda. Então se você quer fazer do seu dinheiro mais dinheiro, invista no Nubank e aproveite a oportunidade, pode resolver tudo pelo celular sem precisar sair de casa.

