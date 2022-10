Próximo lote de pagamento do Pix de R$ 1.000 para motoristas está prestes a ser repassado; saiba mais

O quarto lote do pagamento do benefício para Caminhoneiro-TAC e Taxista será pago no dia 18 de outubro. O Ministério do Trabalho e Previdência compartilhou o comunicado, essa nova data que foi divulgada faz parte de uma reprogramação do calendário. Com essa mudança, os taxistas podem chegar até receber uma parcela de pagamento extra no final do ano, mês de dezembro.

Todo o processo para pagamento, informações e identificação de quem receberá o pagamento, e identificação dos elegíveis, a análise acontecerá entre os dias 9 a 14 de outubro.

Programação dos lotes para pagamento

Lote 5 – O lote 5 é referente ao mês de novembro, e a data prevista para o pagamento dos motoristas é no dia 19 de novembro. Todas as prefeituras devem enviar até o dia 7 de novembro as informações de todos os taxistas que estão cadastrados na cidade. É de suma importância esse procedimento. Os TAC poderão também preencher a autodeclaração até a data limite, para quem ainda não conseguiu.

Lote 6 – O lote 6 é referente ao mês de dezembro, e a data prevista para o pagamento dos motoristas é no dia 10 de dezembro. Pois com essa reprogramação será possível fazer o pagamento antecipado, antes estava previsto para a data 17 de dezembro. Todas as prefeituras devem encaminhar os dados dos taxistas até o dia 28 de novembro, e as autodeclarações também.

Como é realizado os pagamentos e a parcela extra?

O pagamento dos motoristas são feitos automaticamente pelo banco Caixa Econômica Federal, ou seja, os valores serão depositados em uma poupança digital no nome do motorista que irá receber o benefício, todo essa mobilidade deve ser feita pelo aplicativo do Caixa Tem, pois precisa ter uma movimentação em conta em até 90 dias.

Caso o motorista não movimente a conta, todos os recursos serão recolhidos ao Tesouro Nacional. Já em relação a parcela extra de pagamento, pode ser que ocorra em dezembro deste ano, pois ainda não é uma certeza. O Ministério do Trabalho e Previdência ainda fará uma análise concreta dos benefícios e verificar se existe alguma possibilidade de efetuar esse pagamento extra para os taxistas.

O principal objetivo é utilizar todo o dinheiro do benefício pela Emenda Constitucional nº 123, de 14 de julho de 2022 para incluir o maior número de taxistas possível, que foram crucialmente impactados pelo valor alto da gasolina.

