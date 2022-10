A partir de agora todos os celulares terão o MESMO carregador no Brasil? Saiba mais sobre a proposta!

Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações, jogou no ar para o público a possibilidade de ter um carregador universal, ou seja, um carregador único para todos os tipos de celulares. Porém, se caso realmente for acontecer isso, essa mudança afetará diretamente alguns aparelhos, como por exemplo o iPhone.

Essa ideia se formou através da União Europeia, pois a pauta já está em discussão e tem conquistado espaço. O Parlamento Europeu sancionou essa semana o projeto de um único carregador para celular, que se chama USB-C. Mas não é necessário essa ideia a partir de agora, os países da União Europeia terão cerca de dois anos para entrar na padronização do novo carregador. E a previsão é que para 2026 essa lei poderá se estender para os notebooks.

A padronização do carregador

Por mais que na Europa já tenha sido sancionado um único carregador para todos os tipos de celulares (USB-C), em outros países o assunto está virando debate, principalmente para quem tem celulares com modelos diferentes do tradicional, como o iPhone, Xiaomi, entre outros.

Pois quem tem esse modelo é reconhecido por ter um celular de padrão diferente e, consequentemente, existem diferenças bruscas entre eles. Um ponto de análise que está em alta desse novo padrão, é a demora que terá para todos se padronizarem nesse estilo, levaria muito tempo para essa nova adaptação, mas pelo lado positivo, ter um carregador universal iria ajudar muitas pessoas nas ocasiões de quando perde um carregador ou quando quebra, iria conseguir outro com muita facilidade.

Essa ideia não foi pensada por acaso, o tema central por trás de tudo isso é trazer a redução de lixo eletrônico que – ultimamente – tem sido alta no mundo inteiro, mas não só isso, também foi pensando que quando a pessoa viajar para outro país conseguirá carregar facilmente, evitando problemas.

No caso, quando compramos um celular na loja sempre vem um carregador, correto? Com esse carregador universal, na compra do celular não será obrigatório a vinda do carregador, pois provavelmente alguém dentro da sua casa já terá um, porém cada um quer ter o seu para carregar na hora que quiser. Todos esses pontos citados é que estão dividindo palpites entre a população.

O Brasil adotará essa medida?

Ainda não há nenhuma confirmação, pois especialistas já afirmaram que para essa ideia chegar no Brasil precisará de muito tempo para a adaptação e implantação para todos os brasileiros terem acesso.

Alguns até afirmam que seria um ponto positivo em nosso país, já que o Brasil tem muitas regiões diferentes, por ser continental, e implantar um único tipo de saída no celular ficaria muito mais fácil para você poder compartilhar com outra pessoa quando ela estiver precisando.

