Universidade Federal oferece cursos de espanhol e francês; inscreva-se

Você já se imaginou tendo aula de francês e espanhol por meio da Universidade Estadual brasileira, uma das instituições educacionais totalmente públicas mais reconhecidas do país? Bom, essa é a hora. Saber falar mais do que um idioma é essencial para um mercado de trabalho cada vez mais exigente. Espanhol, por exemplo, é uma das línguas mais faladas no mundo e recorrentemente as entrevistas de emprego é exigida ao participante. Para conhecer essa oportunidade e se inscrever, nessa matéria você descobre como é possível fazer o curso de espanhol de francês em uma instituição pública brasileira. Confira todo o conteúdo e entenda!

Quem pode participar

Poderão participar do curso os alunos interessados e que tiverem mais de 15 anos até a data de inscrições de curso. Pessoas menores que 15 ou que tenha 15 incompletos no dia da matrícula não poderão fazer parte do curso. Tratando sobre o curso, ele apresenta nível de dificuldade de 1 ao 8, com total de um semestre de duração, enquanto as aulas vão durar uma hora e meia e 3h00 por aula semanal. O curso é presencial e as aulas ocorrerão novo prédio da Eslin. A presenciabilidade do curso é necessária devido à interação de participação que será proposta do curso.

Quanto custa participar

O valor do curso é de R$315 à vista, como valor único ou parcelado em duas vezes pelo valor de R$350. O pagamento pode ser feito tanto através de transferência bancária e como de Pix. É importante lembrar que o material deve ser todo arcado por parte do aluno. Apesar de o valor ser um pouco alto para os alunos, é importante conhecer a faculdade de Letras que oferta essa oportunidade, para eventualmente ter outra chance em alguma outra matéria.

Sobre o curso

A escola de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Ponta Grossa (Eslin – UEPG) está com vagas abertas para estudantes que desejam estudar espanhol e francês na universidade. As vagas são remanescentes de períodos anteriores e as aulas terão início em outubro, sendo a comunidade interna e externa da UEPG convidada a participar deste curso. Além de ser tratar de uma ótima oportunidade para quem deseja aprender um novo idioma, também se trata de um ótimo item para ser incluso no currículo profissional e acadêmico. Para se inscrever, as pessoas devem ir até a sede da Eslin:

Eslin – Rua Julia Wanderley, 980 (ao lado da Mansão Vila Hilda), entrar em contato via WhatsApp 42 8409 3845 ou ligar para 42 3220 3372. Vale muito a pena, para quem tiver condições de pagar, participar de cursos como esses. De fato, é uma oportunidade única para diversas pessoas. Como se sabe, muitas vezes cursos dessa natureza são bem mais caros. Já o da UEPG, apesar de cobrar um valor mais alto, também possibilita outras questões, como networking, espaço para debate, dentre outras questões que também são importantes.