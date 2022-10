Auxílio Brasil e Bolsa Família é o mesmo benefício? QUAIS são as diferenças?

Um assunto que está sendo bastante comentado pelos brasileiros e políticos é a questão do auxilio Brasil e do Bolsa Família, pois os ambos surgiram para amparar as famílias de baixa renda, e possuem bastante pessoas cadastradas, pode-se afirmar que eles são os benefícios do governo mais conhecidos pela população brasileira, mas afinal, quais as diferenças entre eles?

Bolsa Família X Auxilio Brasil

O mais antigo é o Bolsa Família que foi criado no ano de 200 pelo governo do Lula, que teve foco principalmente em trazer auxílio para as famílias de baixa renda, esse programa aconteceu há cerca de 18 anos. Com a mudança de governo, o presidente da república Jair Bolsonaro, afirmou que o auxilio Brasil,é um bolsa família só que melhor.

O Auxilio Brasil foi lançado em dezembro de 2021 com parcelas de R$ 600,00, e o seu público alvo também é alcançar famílias de baixa renda. A última vez que ocorreu o pagamento do Bolsa Família foi em outubro de 2021 (que no entanto ainda era pago junto com o auxílio emergencial). Contudo, os dois têm o mesmo foco, o mesmo pensando em amparar os necessitados que estão em questão de vulnerabilidade social.

O Auxilio Brasil basicamente tomou o lugar do Bolsa Família e, logicamente, os programas são iguais pois é um programa que tem várias junções de benefícios secundários, vamos conferir quais são eles e os valores pagos:

Benefício Primeira Infância, valor R$ 130

Benefício Composição Familiar, valor R$ 65

Benefício de Superação da Extrema Pobreza, valor R$ 65

Auxílio Esporte Escolar, uma única parcela de R$ 1 mil ou R$ 100 mensais

Bolsa de iniciação Científica Júnior, 12 parcelas de R$ 100 e uma parcela de R$ 1 mil

Auxílio Criança Cidadã, valor entre R$ 200 a R$ 300

Auxílio Inclusão Produtiva Rural, valor R$ 200

Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, valor R$ 200

Regra de Emancipação

Veja também: Entenda o que pode CANCELAR o seu Auxilio Brasil em outubro

Como ser incluído no auxílio Brasil?

Entre as informações do texto acima, todos os beneficiários que desejam estar inseridos na transferência de renda, é de suma importância, todos os dados do Cadúnico estarem sempre atualizados com as últimas informações, além também de estar incluso nos pontos: extrema pobreza – renda familiar mensal no valor de R$ 105,00. Pobreza – renda familiar mensal no valor de R$ 105,01 e R$ 210.

Já para ser incluído no auxilio Brasil, existem pelo menos 3 pontos cruciais que é obrigatório você estar inserido:

1 – Já ter recebido alguma vez o Bolsa Família, assim automaticamente o auxilio Brasil será pago a você.

2- Se seus dados já estão no CadÚnico mas você ainda não recebeu o benefício do Bolsa Família, os seus dados vão para uma lista de reserva.

3 – Caso contrário, você deve ir até um CRAS mais próximo, realizar o cadastro e esperar a aprovação para saber se tem direito de receber o auxílio Brasil.

Veja também: Crédito consignado do Auxilio Brasil ficará disponível a partir de 15 de outubro; veja como solicitar