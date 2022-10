Instituição Canadense abre bolsa de estudo para brasileiros; confira os requisito e como se inscrever

Se você tem o desejo de estudar fora, fazer intercâmbio, aproveite essa oportunidade que a instituição canadense, Université de Montréal está dando. Esse é um sonho que muita das vezes, para o brasileiro, parece impossível, mas podemos te afirmar que é possível sim, então fique conosco que te mostraremos dois programas que oferecem estudos no Reino Unido e Canadá.

Processos de admissão para a bolsa de estudo para brasileiros

Brasileiros, essa oportunidade é para você. Além da Université oferecer as vagas das bolsas de estudo, tem a isenção da taxa de admissão para os brasileiros que desejam estudar cursos para graduação até doutorado no Canadá. E para complementar, segundo informações de quem está organizando essa ação, os brasileiros estão com cerca de 50% de desconto nas mensalidades e isenção completa na cobrança de taxas que sempre ocorrem em período de admissão, entre o inverno de 2023 ao outono de 2033.

Todo o processo será explicado pessoalmente para os brasileiros, principalmente sobre o assunto da admissão, o encontro já está marcado no Salão do Estudante, na capital paulista, que ocorrerá entre os dias 15, 16 e 17 de outubro. Quem irá conversar com os interessados são os conselheiros e especialistas da própria universidade canadense. Entretanto, no dia 17 de outubro eles farão uma palestra na rede de idiomas Aliança Francesa às 18h00. Lembrando que o evento é totalmente gratuito, então se você tem interesse de conhecer mais sobre é só marcar o dia na sua agenda e ir.

Se você quer ir para o Canadá, saiba que antes de iniciar a graduação, a propria instituição oferece quatros meses de aula sobre a língua francesa, pois assim quando eles ingressarem na universidade já vão chegar no país ao menos conhecendo o idioma e desenvolver com mais facilidade os estudos, conversar com o pessoal e saber sobre a cultura do local. Vamos dizer que isso é uma ajuda para o brasileiro não chegar ás “cegas”.

Já para o brasileiro que tem interesse em estudar no Reino Unido, você pode realizar a sua inscrição até a data do dia 1 de novembro através do site da propria Chevening Scholarships: https://www.chevening.org/. Diferente do Canadá, a iniciativa do Reino Unido tem como principal foco dar bolsas de estudo especialmente para os programas de mestrado que tem por volta um ano de duração, o melhor, em diversas universidades no país.

Você também não precisa se preocupar com passagem, pois se caso ganhar a bolsa eles cobrem a passagem de ida e de volta ao Reino Unido, o valor do curso escolhido, as taxas administrativas da faculdade, e ainda depositam uma quantia em dinheiro mensalmente na conta do estudante para ajudá lo com as despesas que terão lá, realmente é uma bolsa e tanto.

As bolsas de estudo partem em 2 etapas do processo seletivo

1 etapa – Nesta primeira etapa, todo candidato que tem interesse deve realizar a inscrição, preencher o formulário online com informações do tipo, qual curso deseja fazer, enviar todo documento obrigatório que eles pedem (é importante se atentar a isso, pois se caso faltar algum documento você pode ter menos chances de passar para o próximo processo), como por exemplo: histórico escolar, carta de aceite das universidades, entre outros.

2 etapa – Os interessados serão convocados para realizarem uma entrevista em inglês na Embaixada Britânica ou também em cidades que tenham consulado britânico. Ter ao menos dois anos de experiência profissional (pode ser estágio ou trabalho voluntário).

