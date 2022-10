C6 Bank abre oportunidade de estágio para ESTUDANTES; saiba como se inscrever

Você estudante que está atrás de conseguir um estágio, pode se inscrever até o dia 4 de novembro para estagiar no banco digital C6 Bank. São cerca de 40 vagas, oportunidades em diversas áreas, entre elas: finanças, corporativo, inovação, marketing e investimento. O contrato do estágio tem duração de 12 meses em regime híbrido (presencialmente e remotamente) no escritório do banco, localizado em São Paulo.

Os estudantes que foram aprovados para estagiar participaram de treinamentos com lideranças, e para finalizar realizaram um trabalho de conclusão com um dos temas abordados no treinamento de capacitação. Está previsto para os estagiários começarem em janeiro de 2023.

Quem pode se inscrever para a vaga do estágio?

As vagas de estágio do banco digital C6 Bank, não vão ser abertas para qualquer estudante, a instituição tem um foco principal nos estudantes que cursam a área da comunicação, marketing, relações internacionais e correlatos, tecnologia, gestão e negócios, engenharias e psicologia.

Porém, para poder ser contratado pelo banco C6 Bank você tem que se formar até dezembro de 2023 ou até dezembro de 2024, e disponibilidade para trabalhar em São Paulo, já que o escritório da instituição fica na capital paulista. O que muitos gostariam de saber e tem curiosidade é como funcionam as etapas do processo seletivo de bancos.

Bom, cada banco trabalha de uma forma, mas o modelo que o C6 Bank trabalha parte de princípio três fases:

Você deve fazer sua inscrição até o dia 04 de novembro

Realizar um teste online até o dia 04 de novembro

Realizar dinâmicas em grupo entre o dia 16 de novembro a 23 de novembro

E, por fim, entrevistas individuais devem ser realizadas até o dia 25 de novembro.

Estudantes, todas essas etapas irão acontecer de modelo remoto, então fica mais fácil ainda para realizar todas as etapas dentro do cronograma das datas, é só se cadastrar pela plataforma 99jobs: https://99jobs.com/c6-bank/jobs/. Pronto, você já vai estar inscrito para a vaga de estagiário, basta somente esperar eles te encaminhar um e-mail com as informações para as próximas etapas.

Benefícios da vaga de estágio do banco C6 Bank

Outro ponto que todo candidato se interessa antes de se inscrever é saber quais benefícios o contratado terá direito. Os benefícios do banco digital C6 Bank são: Vale-Transporte; Seguro de Vida; Assistência médica e odontológica; Gympass. Um ponto diferencial referente às outras empresas, o banco C6 também oferece como benefício ao contratado um programa de auxílio voltado somente para a saúde mental. E o salário dos estagiários é de R$ 2.036,79.

É uma ótima remuneração para estagiário, realmente está acima da média. Então, se você é estudante das áreas que foi citada acima, aproveite a oportunidade de já começar a carreira profissional em uma empresa qualificada, trazendo peso ao seu currículo. Não se esqueça, as inscrições estão abertas somente até o dia 04 de novembro.

