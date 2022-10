Bolsa de estudos na Austrália: Alunos recebem cerca de R$ 124 MIL para se manterem no país

Você já se imaginou estudando na Austrália durante alguns anos da sua vida e, além disso, ainda sair do país com um título acadêmico? É bastante comum que brasileiros busquem oportunidades fora do país, haja vista que no exterior a educação é um assunto levado a sério e muitos deles investem massivamente nesse setor. Por isso, é cada vez mais recorrente os brasileiros morarem no exterior para estudo. Nessa matéria, você entende como funcionam as bolsas da Austrália e como obter uma. Leia o texto na íntegra e saiba mais.

Sobre a bolsa

As bolsas de estudos na Austrália vão oferecer cerca de R$124.000 para pesquisadores e profissionais que estiverem interessados em estudar sobre direitos humanos e desenvolver pesquisa na área. O nome do programa se chama Human Rights Scholarship e oferta bolsas para quem deseja realizar mestrado ou doutorado por dois ou três anos na região australiana. As inscrições vão até dia 31 de outubro e devem ser realizadas pelo site: https://scholarships.unimelb.edu.au/awards/human-rights-scholarship.

Neste sentido, vale lembrar que os aprovados receberão cerca de $37.400 australianos anuais e $3000 australianos como auxilio instalação. Além disso, a bolsa também cobre o seguro de saúde, porém não cobrem os cursos da mensalidade da universidade que for te acolher. Por isso é importante entrar em contrato com universidade para saber quais são as formas de pagamento, qual o valor das parcelas de estudo, dentre outras informações relevantes para a sua estadia no país.

Quem poderá particular

Poderá participar do processo seletivo os alunos que já foram aceitos pela Universidade de Mellourne. Os alunos e profissionais interessados já deverão ter terminado a graduação. Também é importante que eles comprovem exame de proficiência, tenham tempo para estudar em integral e cumprir alguns requisitos. sobretudo o que diz no edital: “com a voz pacífica do respeito pelos direitos humanos“. Outra questão importante de mencionar é que o estudante deve ter um caráter e espírito voluntário para contribuir outras vertentes do programa. A seguir, você conhece quais são os critérios necessários para você se encaixar dentro das regras que foram estabelecidas pelo programa.

Para ser elegível para esta bolsa, você deve: