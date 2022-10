Novo auxílio vai dar R$ 100 para brasileiros; veja se você tem direito

A crise financeira pela qual passa o país agravada pela pandemia do novo coronavírus, bem como pela guerra na Ucrânia, aumentou a vulnerabilidade social dos brasileiros. Mais pessoas ficaram sem acesso a alimentação adequada no país e estão passando grandes dificuldades para pagar as contas. Mas um novo auxílio pode ajudar a melhor, ainda que pouco, essa situação.

Uma pesquisa da Rede Penssan, divulgada em junho de 2022, revelou que 15% da população brasileira (algo em torno de 33 milhões de pessoas) está em situação de insegurança alimentar grave no país. Para tentar ajudar nessa situação precária e diminuir a fome, alguns governos estão investindo em benefícios sociais de transferência de renda. É exatamente o caso do novo auxílio que será pago em São Paulo.

Novo velho auxílio

A cidade de Americana, município da Microrregião de Campinas, que fica a 126 quilômetros da capital de São Paulo, está pagando um novo auxílio para os habitantes em situação de crise financeira: é o programa “Americana Alimenta”.

O projeto, relançado no dia 5 de setembro de 2022 pela Secretaria da Assistência Social e Direitos Humanos de Americana, concede um auxílio no valor de R$ 100, por um período de três meses, a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza do município.

Na primeira fase da iniciativa, lançada em julho de 2022, foram contempladas 576 famílias. De acordo com Beatriz Betoli Bezerra, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Americana, o programa garante total autonomia “na escolha dos alimentos mais adequados para atendimento às suas necessidades”.

Veja também: Lista reúne costumes brasileiros que deixam TODOS os estrangeiros ASSUSTADOS; você faz isso também?

O que preciso fazer para receber os R$ 100 do auxílio?

Pago durante três meses consecutivos, o auxílio no valor de R$ 100 para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza pode ser usado para comprar suprimentos e insumos básicos na rede local de supermercados de Americana.

A prefeitura do município ainda realiza estudos sobre o impacto do benefício para os moradores. Se julgar necessário, o pagamento do auxílio pode ser prorrogado por mais três meses. No entanto, para receber os R$ 100, é preciso cumprir alguns seguintes requisitos exigidos como:

Comprovar que mora na cidade de Americana;

Estar com o cadastro atualizado no Cadastro Único (CadÚnico);

Por fim, o interessado precisa estar em situação de extrema pobreza (renda familiar per capita de até R$ 100) ou pobreza (renda familiar per capita de até R$ 200).

Curso em Americana

Além do auxílio, quem receber o auxílio Americana Alimenta também será direcionado para ações e cursos de qualificação profissional gratuitos. O projeto faz parte do Programa Futuro Certo. De acordo com a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos da cidade, a ideia é tentar superar de vez a vulnerabilidade social.

Para Beatriz Betoli Bezerra, “a geração de renda para manutenção do próprio sustento da família é um ponto crucial para superação da vulnerabilidade social”.

“Com essa estratégia de qualificação profissional e outras ações previstas no Programa Futuro Certo, possibilitamos a superação da vulnerabilidade com a oportunidade de ocupação das vagas de emprego disponíveis no município ou a geração de renda autônoma”, concluiu a secretária.

Veja também: Se você comprou algum imóvel nos últimos anos, pode pedir RESTITUIÇÃO: confira!