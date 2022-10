INSS pode cortar milhares de benefícios após revisão; entenda

A portaria nº 2.965 do Ministério do Trabalho e Previdência publicada em 22 de setembro prevê uma grande revisão de diversos benefícios concedidos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Assim, o governo federal buscou corrigir o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade e tenta estabelecer diretrizes e procedimentos para sua execução.

No entanto, ainda não foram divulgadas informações sobre como os segurados do INSS serão chamados para a correção dos benefícios. Porém, aqueles que forem convocados para passar por revisão, vão precisar agendar uma perícia. Se não o fizerem, podem ter seu provento imediatamente cancelado.

Quais são os benefícios inclusos no programa de revisão do INSS?

O INSS vai fazer revisão de diversos benefícios, o que pode deixar milhares de segurados sem receber os valores. Entre os auxílios que serão corrigidos estão:

Benefícios por incapacidade mantidos sem perícia pelo INSS por período superior a seis meses. Além disso, os proventos não podem ter data de cessação estipulada ou indicação de reabilitação profissional. O auxílio pago por incapacidade vale 91% da média dos 12 últimos salários de contribuição antes do afastamento do funcionário.

Benefícios de natureza assistencial, previdenciária, trabalhista ou tributária. Esses auxílios abrangem uma grande quantidade de benefícios, que vão desde as aposentadorias até a isenções de impostos.

Benefícios de prestação continuada (BPC) que não foram revisados por período maior que 2 (dois) anos. Os BPCs são pagos a pessoas com deficiência e a idosos que tenham uma renda por pessoa da família de até um quarto do salário-mínimo, o que equivale atualmente a cerca de R$ 300. Se o segurado se enquadrar nesse requisito, ele tem direito a receber um pagamento mensal de um salário-mínimo, ou seja, R$ 1.212 nos dias de hoje.

Qual o objetivo da revisão dos benefícios do INSS?

O programa de revisão de benefícios do INSS vai acontecer durante um período de seis meses, de acordo com o Ministério do Trabalho. Segundo a pasta, o objetivo é reduzir os custos com os auxílios de seguridade social. Em nota, o governo afirmou que “a ideia é evitar que os cofres da Previdência sejam onerados pelo pagamento indevido desses benefícios”.

De acordo com a portaria publicada, o INSS é o responsável por escolher quais os benefícios serão revisados e disponibiliza-los à Secretaria de Previdência. Se um segurado for escolhido para ter o benefício revisado, o instituto vai notificá-lo. Assim que for avisado, o beneficiário deverá comprovar que o seu direito ao auxílio ainda persiste.

O Ministério do Trabalho e Previdência alega que o programa de revisão de benefícios do INSS visa principalmente reduzir a fila das perícias. Isso porque ele autoriza a realização de exames médicos periciais além da capacidade que está prevista na legislação no horário normal de trabalho do perito.

Fui convocado. E agora?

Se você for convocado para a revisão do INSS, terá que apresentar documentos que comprovem que ainda tem direito ao benefício. Serão exigidos laudos médicos e exames que atestem a sua condição.

