FIQUE LIGADO: Brasileiros nascidos NESTE mês já podem realizar saque do Fundo de Garantia

Os trabalhadores que fazem aniversário neste mês de outubro já poderão obter o saque-aniversário do FGTS a partir desta segunda-feira, dia 3. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço anualmente possibilita que o trabalhador retire parte do valor das contas do fundo no mês do seu aniversário ou até dois meses após o dia em que nasceu. Ainda vale lembrar que neste mês de outubro os beneficiários poderão retirar valores referentes ao mês de agosto e setembro. Confira essa matéria e entenda tudo sobre o assunto e saiba quais são as principais informações para estar bem informado diariamente.

Quem poderá sacar o fundo em outubro?

Terá direito ao saque-aniversário do FGTS todos os trabalhadores que fazem aniversário no mês de outubro de 2022. O valor já está disponível para ser sacado nesta segunda-feira, dia 3. É preciso destacar também que o saque ficará disponível até três meses após o primeiro dia útil do mês de outubro, isto é, até o final do ano, em dezembro. Por isso, fique ligado nesse prazo de saque.

Para que o trabalhador realmente consiga realizar o saque, será necessário informar à caixa econômica federal sobre a migração para o saque-aniversário, lembrando que ele é o opcional. Criado em abril 2020, essa modalidade de saque do FGTS já contribuiu com mais de 21 milhões de pessoas no Brasil e injetou 31 milhões na economia brasileira. Ela faz parte da Lei 13.932/19 e possibilita ao trabalhador retirar dinheiro de contas ativas inativas do fundo de proteção.

Qual a diferença entre saque-aniversário e saque-rescisão?

Para quem não sabe, existe uma grande diferença entre o saque rescisão e o saque aniversário. Mas antes disso é preciso explicar que só no ano passado, em 2021, 9,8 milhões de brasileiros escolheram a modalidade de saque aniversário, enquanto 9,7 milhões decidiram permanecer no saque rescisão em 2020.

Além disso, mais uma vez lembramos que o saque aniversário é algo opcional e pode ser realizado através do app FGTS, que pode ser baixado acessando https://www.caixa.gov.br/atendimento/aplicativos/fgts/Paginas/default.aspx . Mas vamos voltar direto ao assunto para entender qual a diferença entre o saque rescisão e segue aniversário. Entenda a seguir cada um dos dois das duas modalidades: