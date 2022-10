Conheça a novidade do Nubank que pode ajudar a expandir seu negócio

Todo empresário que ver seu negócio expandindo. Desde o microempresário individual (MEI) até os mega empreendedores, donos de grandes redes varejistas, querem sempre ampliar o seu empreendimento. Para isso, a grande maioria deles recorrem a empréstimos em bancos que, por sua vez, cobram juros abusivos em cima dos executivos, sejam eles pequenos ou peixes grandes. Mas uma novidade do Nubank pode ajudar no seu negócio.

Essa novidade do Nubank vem em uma boa hora. Afinal, estamos acabando de sair de uma pandemia de Covid-19 e em meio à guerra na Ucrânia. Ou seja, a situação financeira, não só do Brasil, mas como do mundo, não está fácil. Por isso, ter uma forma de ajuda econômica para expandir seu negócio é a melhor notícia que você precisa. Vamos conhecer o que o ‘roxinho’ tem para nos apresentar?

Qual é a novidade do Nubank para o seu negócio?

Recentemente, o Nubank anunciou uma grande novidade voltada especialmente para as Pessoas Jurídicas (PJ), mas que também vai ajudar o negócio de quem é cliente Pessoa Física (PF) do banco. O novo serviço da instituição está sendo chamado de “Páginas Roxas”. A iniciativa foi criada com o intuito de celebrar e apoiar os donos de negócios.

Em resumo, a plataforma vai funcionar como uma espécie de catálogo de produtos e serviços realizados pelos empresários. O objetivo é conectá-los com um público consumidor mais amplo. Então, se você tem um negócio e quer divulgá-lo – e, consequentemente, ampliá-lo -, para mais pessoas, essa pode ser uma oportunidade de ouro. Ou roxa, no caso.

A plataforma vai funcionar de que maneira?

A novidade do Nubank tem a ideia de, basicamente, conectar as pequenas empresas a potenciais clientes. Dessa forma, cria-se uma rede de trocas e experiências entre as duas partes. O banco disse que a plataforma tem como principal objetivo fazer com que os empreendedores sejam protagonistas e tenham espaço para expor seus serviços e produtos ao máximo possível de pessoas.

Já sobre a divulgação do recurso, o Nubank informou que a novidade será difundida através de um site especialmente desenvolvido a fim de que o cliente conte sua história e qual é o objetivo do seu negócio. Essa propagação também pode parar nas redes sociais do próprio banco. Assim o empreendedor terá uma visibilidade ainda maior e de maneira gratuita.

Páginas Roxas do Nubank: quem pode se inscrever?

O banco digital revelou que todos aqueles clientes que vendem produtos ou prestam serviços em diversas áreas, como educação, vestuário, beleza, decoração, jardinagem, entre outras, podem participar da novidade do Nubank, tendo a pessoa conta como pessoa física ou jurídica.

Ainda de acordo com a fintech, também serão exigidos alguns requisitos como um CNPJ ativo e que o negócio tenha sido criado há pelo menos 90 dias. Caso a empresa tenha mais de um sócio, a inscrição terá que ser feita pelo sócio-administrador do negócio.

Como se cadastrar na novidade do Nubank?

Quem tiver interesse em participar dessa grande novidade do Nubank, obviamente, precisa ter conta no banco. Caso seja este o seu caso, acesse o site da plataforma e realize o pré-cadastro. Para se inscrever, alguns dados precisarão ser informados, como CPF, nome, CNPJ e nome da empresa. Mas tenha cuidado na hora de digitar as informações, porque qualquer erro pode anular a inscrição.

