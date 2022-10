FGTS perdido pode pagar até R$ 10 mil a beneficiários: descubra se você tem direito a receber

Você sabia que pode receber uma graninha extra com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) perdido? O fundo opera mais ou menos como uma aposentadoria a quem atua com carteira assinada, tem diversos benefícios para os trabalhadores. Com os valores arrecadados no fundo, você tem uma segurança maior caso seja demitido sem justa causa. Além disso, os recursos armazenados ajudam em outras frentes, como na compra da casa própria e em caso de doença grave.

Por isso, se você trabalhou com carteira assinada, independentemente do período, certamente tem algum dinheiro depositado no fundo. Entretanto, milhões de brasileiros estão descobrindo agora que podem ter direito a uma espécie de FGTS perdido. Ou sejam esses trabalhadores podem receber uma correção monetária de quantias depositadas na conta ao longo dos anos. Vamos entender melhor como isso funciona?

O que é o FGTS perdido?

O FGTS está fazendo uma correção monetária com os valores perdidos por causa da inflação no decorrer do tempo. De acordo com a ferramenta LOIT FGTS, que ajuda nos cálculos, a média de pagamento das ações, inclusive, pode chegar a até impressionantes R$ 10 mil. É uma ajudinha e tanto, não é mesmo?

Contudo, este valor de R$ 10 mil do FGTS perdido pode aumentar consideravelmente. Tudo vai depender da quantidade de tempo trabalhado e do salário que você recebeu nesse período decorrido. Hoje em dia, o valor que o empreendedor precisa depositar no fundo mensalmente equivale a 8% do salário do funcionário.

A ferramenta LOIT FGTS, que auxilia nesses cálculos sobre os valores do FGTS perdido, afirma ainda que esse valor de R$ 10 mil é uma média de pagamento que as ações podem chegar e não o total. Por isso, a quantia pode ser bem maior.

Veja também: Novidades do Instagram prometem ‘copiar’ Facebook e MSN; saiba tudo sobre a atualização

Quem pode solicitar o FGTS perdido?

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5.090) ainda aguarda julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O processo alega que, quem trabalhou com carteira assinada de 1999 até os dias atuais, pode ter valores a receber após a revisão do FGTS. De acordo com a ação judicial, essa regra vale também para quem já realizou o saque de todos o dinheiro de contas vinculadas.

O que é a correção do FGTS?

A correção ou a revisão do fundo, que vem sendo chamado de FGTS perdido, em suma, é a troca da atual Taxa Referencial (TR), utilizada na correção da conta por um índice que proporcione rendimentos mais substanciais aos trabalhadores. Afinal, atualmente, a TR opera abaixo da inflação, gerando prejuízos financeiros a quem possui conta no fundo. Dessa forma, a ideia é substituir a TR pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Como solicitar o FGTS perdido?

Quem tiver interesse em pedir o FGTS perdido devem entrar na Justiça para recebê-lo. A solicitação pode ser feita através dos Juizados Especiais Federais. Portanto, não existe a necessidade de advogado. Vale destacar que esse método é válido somente para aqueles trabalhadores que vão receber valores abaixo de R$ 72.7210 em 2022, o equivalente a 60 salários-mínimos.

Veja também: Conheça a ferramenta do Google ajuda a remover suas informações pessoais da INTERNET