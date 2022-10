Quando o consignado do Auxílio Brasil começa a valer?

A liberação do empréstimo consignado do Auxílio Brasil já está sendo aguardada há mais de um mês. Mas, apesar dessa espera por tanto tempo, ao que parece, a modalidade de crédito será finalmente disponibilizada para os que têm direito ao benefício.

Estamos falando isso porque, na última terça-feira, 27 de setembro de 2022, o Ministério da Cidadania publicou uma portaria regulamentando todas as exigências que serão necessárias para colocar em operação o consignado do Auxílio Brasil. Assim, os bancos e instituições financeiras já poderão oferecer o serviço. Mas, é bom destacar que, mesmo com tudo já definido, o consignado do Auxílio Brasil ainda não está disponível para os que têm direito ao benefício.

Quando o consignado do Auxílio Brasil será liberado?

Ainda não há uma data específica para a liberação do consignado do Auxílio Brasil. Mesmo com todas as definições de condições já divulgadas, ainda não temos um dia específico para que os serviços sejam oferecidos por bancos e instituições financeiras.

Vale destacar que depois da publicação da portaria pelo Ministério da Cidadania, não falta mais nada por parte do governo federal para que o consignado do Auxílio Brasil possa ser liberado. O problema agora é que essa modalidade de pagamento ainda não foi atrelada ao credenciamento das instituições financeiras junto à União. Por isso, o recuso ainda não foi liberado.

O que acontece agora?

Como a portaria com a regulamentação para operacionalização do consignado do Auxílio Brasil só foi divulgada na última terça, os bancos e instituições financeiras vão precisar primeiro se credenciar junto ao governo federal. Portando, ainda serão analisadas as exigências necessárias para o oferecimento do serviço.

Portanto, a liberação do consignado do Auxílio Brasil deve atrasar mais um pouco. Mas, mesmo sem um dia definido para o credenciamento dos bancos e instituições financeiras, de acordo com estudos internos do governo federal em relação ao recurso, a nova estimativa é de que ele seja liberado para contratação em, no máximo, duas semanas.

Consignado do Auxílio Brasil será oferecido por quais bancos?

Alguns bancos e instituições financeiras já avisaram que estão analisando o regulamento e que, provavelmente, vão oferecer o empréstimo consignado do Auxílio Brasil assim que o recurso for liberado. Confira onde você poderá solicitar o seu futuramente:

Agibank

Banco do Brasil

Banco Pan

Banco Safra

Caixa Econômica Federal

Outros bancos e instituições financeiras já se anteciparam e avisaram, mesmo antes das regulamentações serem divulgadas em portaria, que não vão liberar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. São eles:

Bradesco

Itaú

Nubank

Santander

BMG

Banco Inter

Vale destacar ainda que o limite de juros será de 3,5% ao mês para o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Além disso, o prazo máximo para pagar o valor será de dois anos. A expectativa é que a modalidade seja enfim liberada ainda nessa primeira quinzena de outubro.

