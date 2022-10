2ª via do RG gratuita? Veja como tirar!

A carteira de identidade é o documento mais importante que temos. Mas perder ou ter a identidade furtada é uma dor de cabeça sem tamanho, já que somos obrigados a tirar uma 2ª via do RG. Afinal, ela é aceita em todo o país e até no exterior. O Registro Geral (RG) também traz informações importantes como nome a nossa assinatura, nomes do pai e da mãe, número do CPF e até onde foi expedido assim como a sua data.

Temos todo o transtorno de agendar para tirar uma nova carteira de identidade, fora a necessidade de se locomover até o local e em horários que nunca são muito acessíveis para quem trabalha. Além disso, é preciso arcar com os custos de um novo documento, cujos valores giram entre R$ 25 e R$ 96, dependendo do estado. Entretanto, em algumas situações, é possível tirar a 2ª via do RG de forma gratuita, com isenção desses valores.

Como tirar a 2ª via do RG gratuitamente?

Em determinados casos, os locais que fazem a expedição do RG permitem que você tire uma 2ª via gratuitamente. São situações bem específicas e ainda é preciso apresentar alguns documentos para conseguir fazer o serviço gratuitamente.

Por exemplo: se você teve sua carteira de identidade furtada ou roubada, pode tentar pedir a emissão da segunda via de forma gratuita. Para isso, é preciso apresentar a solicitação dentro do prazo de 30 dias após ter feito o registro de boletim de ocorrência do crime.

Além disso, alguns pré-requisitos também permitem que você tire a 2ª via do RG gratuitamente. Eles variam de acordo com a renda, idade, gênero, tipificação do crime, entre outras especificidades. Confira o que é preciso para tirar uma nova carteira de identidade sem pagar mais nada por isso.

Aqueles que se autodeclaram pobres têm direito. Mas, para isso, será preciso comprovar através do Número de Identificação Social (NIS);

Homens com mais de 65 anos;

Mulheres com mais de 60 anos;

Quem estiver desempregado há mais de três meses também pode tirar a 2ª via do RG gratuitamente. Mas também é preciso comprovar essa condição através da carteira de trabalho atualizada;

Se o RG vier com erro de digitação do RG. Entretanto, atente-se ao prazo de 90 dias para fazer a correção;

Teve o RG roubado ou furtado? Você também pode tirar a 2ª via de maneira gratuita. Mas é preciso ter atenção a prazo de 30 dias do registro de boletim de ocorrência (BO) na delegacia;

Se a carteira de identidade foi danificada ou extraviada por causa de um desastre natural, você tem até 90 dias do ocorrido para pedir uma nova. No entanto, precisa apresentar o boletim de ocorrência com registro explícito da catástrofe.

Vale destacar também que a primeira via da carteira de identidade sempre será gratuita, independentemente de qual for a situação em que o cidadão se encontra.

Veja também: Novidades do Instagram prometem ‘copiar’ Facebook e MSN; saiba tudo sobre a atualização

Quais os documentos necessários para tirar a 2ª via do RG?

Se você precisar tirar uma nova carteira de identidade, precisa apresentar os seguintes documentos:

Duas fotos 3×4

CPF

Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento

Veja também: Conheça a ferramenta do Google ajuda a remover suas informações pessoais da INTERNET