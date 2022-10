Lista reúne costumes brasileiros que deixam TODOS os estrangeiros ASSUSTADOS; você faz isso também?

Cada país tem a sua cultura, seus modos, suas tradições. Só que alguns costumes brasileiros são bem diferentes de muitos estrangeiros. E esse jeito de ser das pessoas que vivem Brasil, de vez em quando, impressiona os gringos e até assusta, visto que eles costumam ser mais reservados ou agem de forma completamente diferente.

Alguns desses costumes brasileiros até são comuns em outros países, mas europeus e norte-americanos, por exemplo, estranham muito esse nosso jeitinho. Tem algumas coisas que o que mais impressiona é eles também não fazerem. Por outro lado, outras seriam muito bem-vindas aqui no Brasil. Vamos conferir os costumes brasileiros que estão assustando os gringos?

Esses costumes brasileiros estão assustando os estrangeiros

Tomar vários banhos no mesmo dia é um dos maiores costumes brasileiros

Tomar banho todos os dias e, muitas vezes, mais de um por dia é um dos costumes brasileiros mais comuns. Afinal, vivemos em um país tropical, onde o clima é mais quente e, por isso, acabamos jogando uma água para resfriar o corpo. Em alguns países frios, muita gente sequer toma banho diariamente.

Costumes brasileiros famosos: escovar os dentes depois do almoço

Esse é mais um dos costumes brasileiros ligados à higiene. E é algo que deveria ser adotado em todos os países, afinal, além de preservar a sua saúde bucal, ninguém aguenta gente com mau hálito, não é mesmo? Mas nos Estados Unidos e na Europa, esse não é um hábito dos mais comuns. Inclusive, alguns estrangeiros sentem vergonha ao serem pegos fazendo isso e só escovam os dentes duas vezes por dia: ao acordar e antes de dormir.

Sunga e biquini na praia

Outro costume brasileiro muito famoso é o uso de sungas e biquínis nas praias. É muito comum, ao viajarmos para o exterior ou quando os gringos vêm para cá, vermos homens utilizando calções e até camisas, enquanto mulheres se arriscam em maiôs enormes, escondendo o corpo o máximo possível.

Lixeira no banheiro

Um dos costumes brasileiros que mais intrigam os estrangeiros é o hábito de colocarmos uma lixeira no banheiro, geralmente ao lado do vaso sanitário, para jogar o papel higiênico sujo. No exterior, a folha se dissolve melhor na água, ou seja, eles descartam o lixo dentro da privada mesmo.

Troco errado

Como o uso de moedas no Brasil tem sido cada vez mais raro, é muito normal recebermos o troco errado durante as compras. Esse é um dos costumes brasileiros que também deixam os estrangeiros boquiabertos. Isso porque, em diversos países é, inclusive, obrigatório que o estabelecimento devolva o valor exato.

Nada de gorjeta

Enquanto lá fora dar gorjeta é algo muito comum, aqui no Brasil é muito raro. Por aqui, só damos gorjeta em restaurantes porque é uma cobrança quase obrigatória que já vem adicionada na conta. Dessa forma, acabamos ficando constrangidos em negar os 10% sugeridos pelos estabelecimentos.

