Novo empréstimo: dá para parcelar celular e notebook em 60 vezes no BB

O Banco do Brasil anunciou recentemente uma nova linha de crédito direcionada para financiamentos de itens tecnológicos e produtos gamers. Pois é, a hora de comprar o PC dos seus sonhos ou o celular que tanto deseja pode ter chegar. O BB Crédito Tecnologias oferece condições especiais com 100% do valor em até 20 mil, em 60 parcelas com o primeiro pagamento em até 59 dias.

Novo empréstimo para comprar celular em 60x

Segundo Ricardo Sehn, executivo da área de financeiros e empréstimos do Banco do Brasil, a solução foi criada com a intenção de ampliar os negócios e fortalecer o mercado de bens e serviços, assim como incentivar a transformação digital

Para ele, a expectativa de desembolso da linha é alta, o Banco acredita que chegará até R$60 milhões ainda neste ano. Já Renato Naegele, vice-presidente de Agronegócios, empréstimos e Financiamentos da instituição, ressalta a criação de novos segmentos ainda neste ano que fortalecerão diferentes áreas como o turismo e o comércio local.

Confira como solicitar a nova linha de crédito para tecnologia do BB

O BB Crédito Tecnologia é destinado para aquisição de smartphones, notebooks, computadores, itens gamers, eletro e eletrônicos. Além do pagamento ser feito em até 60 meses – 5 anos, ao todo, os juros serão a partir de 1,83%, se mostrando uma opção atrativa para este tipo de empréstimo.

Para quem deseja realizar o financiamento de itens tecnológicos, saiba como fazer a solicitação com o passo a passo a seguir:

Passo 1: acesse sua conta no aplicativo do Banco do Brasil (disponível na App Store e na Play Store ou pelo site www.bb.com.br);

Passo 2: escolha a opção “Menu”;

Passo 3: selecione “Empréstimos”;

Passo 4: em seguida, clique em “Contratar Financiamentos”;

Passo 5: por fim, escolha “BB Crédito Tecnologias”.

Agora você acabou de concluir a ação. Vale lembrar que essa solicitação ficará pendente de análise do banco.

Quem tem restrições de crédito pode solicitar o empréstimo?

Mesmo pessoas negativadas, ou seja, com o nome sujo e cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito, podem realizar empréstimo no Banco do Brasil. No entanto, a instituição oferece serviços diferentes para essas pessoas.

No geral, este tipo de empréstimo funciona na modalidade consignada. Ou seja, aliada a uma conta em que se recebe salário, por exemplo. Além disso, o solicitante precisa ser empregado, pensionista do INSS ou aposentado.

Sem contar que a pessoa também precisa ter crédito disponível na instituição e possuir algum tipo de convênio com o banco, como uma conta corrente, por exemplo. Para contratar este tipo de empréstimo, basta acessar o aplicativo do banco ou ir presencialmente em qualquer agência do Banco do Brasil.