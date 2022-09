150 vagas! Curso gratuito de programação dará notebook e vale para aluno

Você está a fim de dar uma guinada na sua vida profissional, mas sente que falta recurso teórico e técnica para fazer isso. Bom, se o que você quer é trabalhar com tecnologia e programação, saiba que existem 150 vagas abertas para curso gratuito na área. É sua oportunidade de se capacitar profissionalmente de maneira 100% gratuita. O início das aulas está previsto apenas para fevereiro de 2023; entenda melhor aqui.

Curso gratuito de tecnologia e programação; veja os detalhes

De acordo com as informações, o Instituto PROA liberou 150 vagas em seu curso gratuito para capacitação profissional de pessoas interessadas na área tecnológica, especificamente em programação. O período letivo está marcado para se iniciar no dia 6 de fevereiro de 2023, portanto, apenas no próximo ano.

Ainda segundo as informações divulgadas, os jovens alunos terão acesso a um notebook com plano de dados, uniformes, mochilas, vale-transporte e outros suportes necessários para acompanhar todas as aulas. Inclusive, essas aulas estão marcadas para ocorrer semanalmente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13 e à tarde, das 14h às 18h.

Como participar do curso gratuito de tecnologia?

O curso gratuito visa atentar jovens que tenham entre 17 e 22 anos de idade e que morem na Grande São Paulo. Para participar do programa é preciso ter concluído ou estar cursando o último ano do ensino médio na rede pública de educação da sua cidade, que deve se estender a toda a região metropolitana paulista.

O processo de inscrição está disponível pelo site www.proa.org.br e ficará acessível até o dia 10 de novembro deste ano. Portanto, falta pouco tempo para que se encerre.

Serviço

Curso gratuito de tecnologia e programação

Público: jovens de 17 a 18 anos de idade que já concluíram ou estão cursando o nível médio na rede pública. É preciso morar na grande região de São Paulo;

Início das aulas: 3 de fevereiro de 2023;

Inscrições: acessar www.proa.org.br até o próximo dia 10 de novembro.