WhatsApp informa falha de segurança; veja como se proteger

O WhatsApp informou os seus usuários sobre uma correção feita recentemente a respeito de uma breja grave de segurança que comprometia o aplicativo de mensagens mais famoso dos últimos tempos.

A falha de segurança poderia comprometer a utilização da plataforma e facilitaria a invasão por parte de algum hacker no celular do usuário. Isso poderia ser feito de modo remoto através de algum software malicioso, como um vírus – malware ou spyware, por exemplo.

Como funcionava a brecha de segurança do WhatsApp?

De acordo com as informações da própria plataforma, os criminosos poderiam poderia executar um tipo de código a distância e enviar uma solicitação de chamada por vídeo na plataforma. Através da aceitação dessa vídeochamada, seria possível acessar diversas áreas internas do dispositivo da vítima e ter controle sobre os dados dela.

Ainda segundo o informativo, a falha foi detectada nas versões anteriores a 2.22.16.12 do WhatsApp comum e da versão Business do mensageiro. Isso ocorreu tanto em Android quanto em iPhone (iOS).

Como se proteger contra invasões?

O portal estrangeiro especializado no assunto, TechCrunch, relatou que um dos responsáveis pela empresa garantiu que não houve registro de nenhuma invasão realizada por meio da brecha de segurança do WhatsApp.

Além disso, o problema foi sanado e não oferece mais nenhum risco para os usuários do aplicativo de mensagens. Inclusive, um segundo bug interno foi resolvido na mesma ocasião.

Para se proteger e garantir que as suas informações permaneçam seguras durante a utilização do WhatsApp, você deve atualizar o programa.

A atualização pode ser feita da seguinte forma:

Passo 1: entre na loja de aplicativos do seu celular (Google Play Store ou Apple App Store);

Passo 2: procure pelo WhatsApp;

Passo 3: toque no botão atualizar;

Passo 4: aguarde a ação ser concluída.

Pronto! Para atualizar o app é preciso que ele já tenha sido instalado previamente no seu dispositivo.