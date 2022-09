2 novas doenças que não exigem mais carência para benefícios do INSS

Existe uma lista de enfermidades que dão a alguns benefícios do INSS, como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, sem exigir 12 meses como tempo de carência mínima. No dia 3 de outubro, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) adicionou novas regras para esses benefícios.

Nesse contexto, a novidade é que duas novas doenças foram adicionadas na lista de enfermidades, possibilitando que o segurado conte com os benefícios sem precisar ter o número mínimo de contribuições.

Se trata do abdome agudo cirúrgico e do acidente vascular encefálico (agudo). Com elas, outras 15 fazem parte da lista. Quer saber mais sobre esse assunto? Então, continue a leitura deste texto.

Veja também: Auxílio Caminhoneiro: dá tempo de receber até R$ 4 mil em outubro

Veja a lista com novas doenças sem carência para benefícios do INSS

Ao adicionar mais duas doenças a essa lista, o INSS garante mais proteção social para o segurado quando ele mais precisa, que é quando está doente. Então, conheça que enfermidades fazem parte dessa lista a seguir:

Hanseníase; Transtorno mental grave; Tuberculose ativa; Neoplasia maligna (câncer); Cegueira; Estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); Hepatopatia grave; Síndrome da deficiência imunológica adquirida (Aids); Contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializa; Esclerose múltipla; Abdome agudo cirúrgico; Acidente Vascular Encefálico (agudo); Cardiopatia grave; Espondilite anquilosante; Paralisia irreversível e incapacitante; Doença de Parkinson; Nefropatia grave.

Veja também: O que falta para o consignado do Auxílio Brasil ser liberado?

Como solicitar a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença?

Primeiramente, o enfermo precisa agendar uma perícia médica junto ao INSS. Isso porque é o perito que decide se o segurado poderá receber ou não o auxílio por incapacidade temporário, conhecido por auxílio-doença ou a aposentadoria por incapacidade permanente, ou seja, a aposentadoria por invalidez.

Atualmente, existem 2,8 milhões de aposentados por invalidez no país. Conforme as novas regras, o valor da aposentadoria por invalidez depende da incapacidade do segurado:

Caso o motivo for doença ocupacional ou acidente de trabalho, se enquadra na aposentadoria por incapacidade permanente acidentária;

Quando o afastamento for por outra doença ou acidente fora do ambiente de trabalho, então o benefício se dá por incapacidade permanente previdenciária.

Vale ressaltar que esses benefícios do INSS também podem ser liberados sem a necessidade de uma perícia presencial. Para isso, basta que o enfermo apresente um atestado médico e os exames comprovando sua situação.

Deste modo, o segurado pode solicitar seu pedido via aplicativo ou no site Meu INSS. Contudo, é preciso que o segurado apresente a documentação completa, evitando que seu pedido seja negado.