Auxílio Caminhoneiro: dá tempo de receber até R$ 4 mil em outubro

Uma das perguntas mais comuns entre os transportadores autônomos neste momento em todo o país e se eles ainda podem se cadastrar para ter acesso ao Auxílio Caminhoneiro, conhecido originalmente como Bem Caminhoneiro. O benefício concede o pagamento de parcelas de R$ 1 mil até o final do ano. Entenda se ainda é permitido efetuar o cadastramento.

Trabalhadores ainda podem solicitar o Auxílio Caminhoneiro? Entenda

Recentemente foi divulgado que o prazo para enviar a autodeclaração por parte dos motoristas de caminhão terminaria no dia 12 de setembro. Isso foi verdade, mas fazia referência apenas para o recebimento das atuais parcelas. Em outras palavras, ainda dá tempo de enviar o documento para as autoridades até o dia 10 de outubro.

Ao todo, no último sábado (24), o governo pagou as parcelas atrasadas e o valor vigente para mais de 341 mil transportadores por meio do Auxílio Caminhoneiro. Considerando todo o dinheiro pago, o volume de recursos soma o total de R$ 1,03 bilhão, que foi destinado a 360.712 cidadãos do país.

Para ter acesso às parcelas de R$ 1 mil, inclusive as três últimas, os caminhoneiros precisam estar com o cadastro ativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C), que faz parte da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Dataprev vai processar novos pagamentos entre os dias 12 e 18 de outubro

O sistema Dataprev processará a nova rodada de pagamentos do benefício a partir do dia 12 de outubro e fará isso até o dia 18 do mesmo mês. Portanto, ao Auxílio Caminhoneiro podrá ser pago para os trabalhadores que enviarem a autodeclaração até às 18h do dia 10 de outubro.

Para isso, basta acessar o Portal Emprega Brasil, presente no endereço eletrônico www.servicos.mte.gov.br ou o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (disponível na Play Store e na App Store) e efetuar a Autodeclaração do Termo de Registro do TAC. Como mencionado, é preciso fazer isso até o dia 10 de outubro, às 18h.

Quando serão os próximos pagamentos do Auxílio Caminhoneiro; confira

De acordo com o governo, o cronograma dos próximos pagamentos do Auxílio Caminhoneiro será:

1ª e 2ª parcelas – pagas 9 de agosto;

1ª e 2ª parcelas – foram pagas também 6 de setembro (repescagem);

1ª e 2ª parcelas – 24 de setembro (repescagem);

3ª parcela – 24 de setembro;

4ª parcela – 22 de outubro;

5ª parcela – 26 de novembro;

6ª parcela – 17 de dezembro.

Quem se cadastrar agora terá direito de receber os outros R$ 3 mil, referentes aos valores já pagos desde agosto.