CX Summit, maior e principal evento de Customer Experience da América Latina, é patrocinado por grandes marcas do mercado

São Paulo, setembro de 2022 – O maior e principal evento de Customer Experience da América Latina, o CX Summit, acontecerá nos dias 16 e 17 de novembro no Memorial da América Latina, em São Paulo. Organizado pela Track.co, startup brasileira especialista em gestão da Experiência do Cliente, o evento é realizado desde 2014 com o objetivo de validar tendências de gestão, usabilidade e os principais resultados das estratégias de CX.

Nesta edição, a Azul é a patrocinadora e companhia aérea oficial do CX Summit, além da OnYou, uma das maiores empresas especializadas em monitoramento da experiência do cliente na América Latina, além de muitas outras marcas, como Alelo, Movidesk, Lobby, Cash.in e Zendesk.

O evento já impactou mais de 1500 participantes, 660 empresas, 19 Estados e 120 cidades. Grandes marcas do mercado também marcaram presença nas edições anteriores do evento como Heineken, Bradesco, Ifood, Unimed, Volvo e Gol, e contribuíram para o seu atual sucesso. Considerado uma excelente oportunidade de networking entre profissionais e marcas, o CX Summit reforça a importância de encantar o cliente a partir de uma cultura Customer Centric Hero, ou seja, focada 100% na experiência do cliente.

Saiba mais sobre o evento neste link.

Enviado por: Beatriz Magalhaes | PiaR Group