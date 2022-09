Móveis Multifuncionais: como utilizar a mobília para economizar espaço e ampliar a funcionalidade do lar

Aproveitando a lateral de um armário do quarto, a arquiteta Carina Dal Fabbro instalou, de forma assimétrica, ganchos para acomodar colares longos que se enroscariam facilmente dentro de gavetas. O charme extra da solução fica por conta do chapéu Panamá, que deve estar sempre à mão em dias ensolarados! | Foto: Rafael Renzo

Um lar bonito, organizado e altamente funcional é o sonho de todos, não é mesmo?! Principalmente em casas e apartamentos com metragens compactas, onde a versatilidade deve ser tida como uma das principais prioridades, apostar em móveis multifuncionais pode ser a saída para quem busca otimizar os espaços e renovar o décor.

Apesar de parecer uma missão desafiadora, a arquiteta Carina Dal Fabbro, à frente do escritório que leva seu nome, explica que os móveis podem ser empregados para diferentes funções e são grandes colaboradores na construção de uma decoração prática e versátil. “Da mesma maneira, móveis escolhidos para serem multifuncionais também permitem diferentes possibilidades de posicionamento, organização e design”, continua a arquiteta.

Trazendo inspirações e dicas para facilitar na escolha dos móveis, Carina preparou uma seleção especial de peças que, quando usadas com uma dose extra de criatividade, podem renovar o visual e a organização de diversos espaços da casa. Confira!

1. Cantinho do café como parte da marcenaria

Fotos: Rafael Renzo

Compacta e funcional, a cozinha é considerada o coração deste projeto. Os armários, feitos em laca e sob medida, agregam modernidade e evocam uma combinação diferente: enquanto a parte inferior é verde menta, os armários superiores são mais clássicos, revelando a sobriedade do cinza fendi. Deixando a composição ainda mais interessante, a arquiteta pontuou alguns detalhes em MDF madeirado que se tornaram grandes destaques do espaço.

“Quando temos uma planta menor, como a deste apartamento, não é necessariamente um sinônimo de que devemos executar apenas o que se é tido como essencial, deixando de lado o carinho de alguns cantinhos tão especiais”, conta Carina. Pensando nisso, a arquiteta utilizou a marcenaria planejada da cozinha a seu favor e utilizou o nicho como o ponto escolhido para a cafeteira e a fruteira. A essência ficou encantadora!

2. Home office em dose dupla

Fotos: Buzina da Imagem

Além de direcionar mais de um propósito no décor, outro conceito fundamento da multifuncionalidade é se adaptar facilmente às necessidades de cada casa. Neste projeto, o casal de moradores precisava de cantinhos separados para trabalhar com privacidade, demanda que surgiu junto com a pandemia e permaneceu. Para isso, a arquiteta montou áreas independentes de trabalho, uma no dormitório e outra na varanda, seguindo a premissa de ter apenas os itens essenciais nos espaços.

3. Organizando o dormitório

Fotos: Rafael Renzo

Aproveitar cada cantinho faz toda a diferença em projetos residenciais. Pensando nisso, Carina optou por não deixar as laterais dos guarda-roupas vazias. De um lado, a arquiteta instalou pequenos cabides na lateral do closet, conseguindo deixar todos os colares sempre a vista e livres do perigo de acabarem todos enroscados e danificados dentro de uma gaveta.

Do outro lado, a profissional contou com a vantagem dos móveis produzidos sob medida e personalizou cada detalhe da penteadeira que foi feita utilizando o guarda-roupas de apoio. Com duas arandelas, que oferecem a iluminação ideal para os momentos de maquiagem e skincare, a arquiteta também protegeu a bancada com vidro para torná-la mais resistente às manchas e ainda inseriu uma pequena prateleira, na parte superior, que acolhe algumas imagens de grande valor afetivo.

4. Ar-condicionado camuflado

Foto: Rafael Renzo

Para este apartamento flat de apenas 58m², a otimização dos ambientes e criação de espaços de armazenamento eram fundamentais para o bom resultado do projeto. Por isso, o estar, que também funciona como sala de TV, foi contemplado por um rack de madeira com portas ripadas que não comporta apenas os itens pertinentes à função principal, mas também atua como buffet para armazenar as louças especiais da moradora.

Na prateleira superior a TV, a porta de madeira ripada em laca foi o recurso para camuflar o ar-condicionado. “Essas pequenas soluções pontuais combinam a alta funcionalidade dos móveis, sem abrir mão da beleza e suavidade do ambiente”, pontua a arquiteta.

5. Mesa lateral versátil

Fotos: Rafael Renzo

Outro móvel altamente versátil e útil no dia a dia são as mesas de cabeceira. Neste projeto, Carina apostou em uma dupla de mesas que, a priori, fariam parte do décor de uma sala de estar como mesinha de apoio. A peça maior acomoda o abajur e uma vela – escolhas que ajudam a construir um clima ainda mais relaxante no dormitório. Já a peça mais baixa, além de acomodar os objetos de decoração, guarda as mantinhas complementares para os dias mais frios, otimizando o espaço e oferecendo um visual charmoso ao espaço.

Fotos: Dan Brunini

Como maior prova de versatilidade do móvel, a arquiteta apresenta uma outra proposta onde a mesa foi utilizada como mesa de centro na sala de estar. Servindo de apoio para livros e pequenas decorações, a mesa pode ser reposicionada com facilidade de acordo com a necessidade dos moradores.

6. Buffets

Fotos: Luiz Gomes

Trazendo múltiplas opções de decoração e funcionalidade, os buffets surgiram inicialmente nas salas de jantar como uma extensão da mesa. Muito presente nas casas inglesas e francesas do século XVIII, as peças cumprem a função de organizar os talheres e louças, além de servir de apoio para comes e bebes durante as refeições. Com sua ampla superfície, o móvel consegue ser ainda mais versátil e servir de apoio para cantinhos de café ou até mesmo para o home bar.

“O cantinho do bar é sempre um dos mais pedidos pelos clientes e neste projeto não foi diferente. Dividindo espaço com o lounge, projetamos junto a marcenaria um buffet que atendesse perfeitamente a demanda dos nossos clientes”, compartilha a arquiteta.

Em uma das portas do móvel são guardados louças e copos, enquanto do outro lado há uma gaveta em trilhos de correr que armazenam as garrafas com perfeição e deixam todas sempre a vista, diferente do que aconteceria com armários. O buffet conta com tudo o que os clientes precisavam sem comprometer um grande espaço do apartamento!

Sobre Carina Dal Fabbro Arquitetura

Formada pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo em Arquitetura e Urbanismo, Carina Angélica Dal Fabbro Saraiva tem experiência de mais de 25 anos na área de design de interiores e arquitetura. Coordena o escritório boutique que leva seu nome, gerenciando toda a sua equipe de arquitetos para o desenvolvimento de projetos. Participa pessoalmente de cada etapa e preza o atendimento personalizado a cada cliente.

Após anos de parcerias e experiências, fundou o escritório que leva seu nome, Carina Dal Fabbro | Arquitetura e Interiores. Especializado em projetos de decoração para imóveis residenciais, corporativos e comerciais, todos os projetos levam em consideração as particularidades de cada um destes segmentos e é focado na máxima satisfação.

O trabalho de Carina Dal Fabbro engloba desde as etapas de projeto, planejamento, administração de obras, coordenação de lojas e fornecedores até a entrega final do imóvel.

Carina Dal Fabbro Arquitetura

www.carinadalfabbro.com.br

@carinadalfabbroarq