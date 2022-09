Salas de Estar: inspirações sofisticadas para valorizar diferentes estilos de ambientes

Décor marcante – A Série Athea, da Roca Cerámica, impressiona ao primeiro olhar. A profundidade dos veios e as nuances marcantes do mármore Ônix estão presentes nos porcelanatos 120x120cm e 120x250cm, que evidenciam a aparência da pedra natural

Este é o momento de deixar a casa mais bonita para receber amigos e família em grande estilo. Com a proximidade dos últimos meses do ano, não há nada melhor do que compartilhar momentos especiais ao lado das pessoas queridas. E, já que o tema é convívio, a sala de estar – seja integrada ou não com outros espaços – tem papel fundamental na hora de receber bem. Esse ambiente representa o cartão de visitas do lar, portanto, necessita de uma atmosfera aconchegante, mas ao mesmo tempo de impacto. A Roca Brasil Cerámica, representada pelas marcas Roca Cerámica e Incepa, apresenta inspirações para a sala dos sonhos, de acordo com cada estilo.

“Cada família tem uma forma de viver e, consequentemente, uma história para contar através da decoração, principalmente se tratando da sala de estar, que é considerado o espaço central da casa. Temos uma enorme variedade de revestimentos em nosso portfólio, desde os mais neutros até mesmo os mais arrojados, para que cada cliente possa encontrar o que mais combina com a sua personalidade”, comenta Christie Schulka, Marketing Manager da Roca Brasil Cerámica.

Variedade de cores – Três ideias de salas com os porcelanatos da Série Stucco, da Roca Cerámica, nas tonalidades Cromo, Coral e Siena. Inspirada em uma técnica ancestral italiana, a linha busca trazer às paredes a aparência destonalizada das rochas. A superfície mate traz pontos de brilho, característicos da textura original e da paleta com cores aveludadas. Já o toque contemporâneo vem das dimensões das placas SuperFormatos, com 120x250cm

Clássico – A Série Venatino, da Incepa, foi inspirada no italiano Carrara Venatino, com veios suaves e longitudinais. As lâminas apresentadas em placas 120x120cm e 100x200cm, unem a textura do mármore ao formato contemporâneo dos SuperFormatos. Já no tamanho 30×90,2cm a textura do mármore se sobrepõe ao relevo sinuoso e o encaixe entre as peças forma um desenho contínuo, com movimento. Ideais para paredes ou pisos internos.

Aconchego – A madeira é sinônimo de memória afetiva. No entanto, reproduzi-la em porcelanato exige, além de alta tecnologia, sintonia constante com as tendências. A Série Lounge, da Roca Cerámica, reproduz a madeira em sua essência. A inspiração nórdica está nas tonalidades claras: natural e carvalho. Possui diversidade de estampas, propositalmente diferentes para que o resultado seja fiel ao encontrado na natureza. Disponível no formato 20x120cm

Moderno – Na Série Seattle, da Incepa, o porcelanato imprime as características do concreto industrial em sua superfície. Uma linha completa foi concebida em versões polida, acetinada e ABS, o que possibilita sua aplicação em ambientes integrados. Na imagem, as paredes receberam o revestimento no formato 30x60cm

Personalidade – A Série Bauhaus, da Roca Cerámica, é inspirada na geometria minimalista e gráfica dos desenhos técnicos, texturizados por pequenos fragmentos coloridos, sem exageros. Os planos de cores se formam espontaneamente entre as peças, permitindo diversas composições diferentes. Um jogo divertido e um resultado elegante. Lúdico e Autêntico. Os revestimentos de parede possuem o formato de 21.5×21,5cm

Alegria no décor – A Série Patch, da Incepa, traz produtos inspirados nos clássicos ladrilhos hidráulicos, apresentados com uma roupagem jovial, de cores e design. O revestimento de parede está disponível no formato 21,5×21,5cm, além de 6 variações de cores (verde, azul, amarelo, laranja, coral e roxo) com grafismos geométricos que permitem composições livres e dinâmicas

Sobre a Roca Brasil Cerámica

Inovação, tecnologia de ponta, alto padrão de qualidade, que se traduz na satisfação total dos nossos clientes, e visão de futuro, aliada com responsabilidade ambiental, norteiam o DNA da Roca Brasil Cerámica, sólida empresa global que figura como referência entre as maiores fabricantes de revestimentos cerâmicos do mundo, com suas marcas Roca Cerámica e Incepa.

Para tanto, a empresa investe constantemente em suas fábricas por meio de tecnologias que, junto ao time de desenvolvimento de produtos, assegura entregar ao mercado um robusto portfólio de peças que seguem as tendências da arquitetura e construção em total conformidade técnica – como é o caso da Supercompactadora Contínua +, adquirida pela Roca Brasil Cerámica em 2014, e com operação iniciada em 2015. Além dela, o processo de produção conta com um forno de 180 m e um sistema de polimento com 60 cabeças, capazes de diminuir o uso de energia, tornando o processo mais sustentável quando se comparado com as tecnologias tradicionais. Assim, sustentabilidade e beleza andam lado a lado, criando linhas com soluções para todos os ambientes do lar, com peças de pequenos e SuperFormatos, capazes de atender aos mercados de revestimento e moveleiro.

Desde o final de 2021 pertence ao Grupo Lamosa, empresa mexicana de atuação mundial com foco na fabricação e comercialização de revestimentos cerâmicos e adesivos. Possui um histórico de mais de 130 anos na indústria de materiais de construção, com operações em 9 países e 33 centros de produção nas Américas e na Europa. Hoje, o Grupo Lamosa ocupa a posição de líder nos mercados em que participa, sendo o segundo maior fabricante mundial de revestimentos cerâmicos com uma capacidade instalada anual de mais de 225 milhões de m².

www.rocaceramica.com.br

www.incepa.com.br

@rocaceramicabr | @incepabrasil

Showroom Roca Brasil Cerámica

Av. Padre Natal Pigato, 974

Vila Delurdes, Campo Largo

Tel. (41) 3391-1430