Black Friday 2022: cerca de metade dos consumidores brasileiros pretende fazer compras na data

A última semana de novembro é marcada pela enorme quantidade de promoções, que prometem quebrar recordes no ano de 2022

O período da pandemia atrapalhou muitos hábitos dos brasileiros, como turismo, idas a restaurantes ou um simples passeio pelo shopping; a compra de vestuário, brinquedos e eletrônicos ficou de fora da lista de prioridade dos consumidores durante o ano de 2021.

Com a amenização das restrições e a volta gradual do antigo estilo de vida, muitos desses consumos voltaram à lista de prioridades – entre eles, a compra de produtos na Black Friday.

Segundo uma pesquisa feita pela Globo, o cenário de aquecimento do mercado se mostra favorável para o período de compras na última semana de novembro.

O que dizem os dados?

Segundo dados da Neotrust, apenas em 2021, o mercado de varejo movimentou R$ 7,5 bilhões, um crescimento de mais de 7%, em relação ao ano anterior. Portanto, muitas marcas já estão se preparando para a Black Friday de 2022, que promete atingir números recordes.

Ainda segundo a pesquisa da Globo, com a melhora da situação da pandemia, 50% dos consumidores já afirmaram que pretendem comprar pelo menos um produto na data, o que significa um crescimento de 3%, quando comparado com o ano de 2021.

A expectativa da data vem acompanhada com o evento da Copa do Mundo, que tem início marcado para 20 de novembro. O evento esportivo também será um forte estímulo para as vendas, uma vez que 56% dos entrevistados afirmaram que estarão em busca de algum produto relacionado à Copa ou às seleções participantes.

Desses entrevistados, 72% também têm a intenção de comprar na Black Friday, ou nos momentos próximos à data, uma vez que diversos e-commerces fazem promoções que antecedem a época de promoções, o famoso “esquenta”.

Qual o perfil desses consumidores?

A faixa etária que mais comprou na Black Friday de 2021, segundo a pesquisa da Globo, estava entre 25 e 34 anos (42% do total de consumidores); em segundo lugar, veio a faixa de 35 a 44 anos (32%). Entre os consumidores, 53% são representados pelo público feminino e 47% pelo masculino.

Quais os produtos mais procurados?

A grande quantidade de descontos atrai mais consumidores nesse momento para trocar bens de consumo, que, em outros momentos, representam uma fatia muito grande do orçamento mensal, principalmente no setor de eletrodomésticos e smartphones.

Os produtos mais procurados durante a Black Friday em 2021, segundo um levantamento feito pelo Shoptime, foram, em ordem de prioridade, eletrodomésticos, calçados e vestuários, smartphones e produtos de informática e, por fim, móveis.