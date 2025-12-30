Exibição de ‘Rainha da Sucata’ será reduzida no Vale a Pena Ver de Novo

A Globo decidiu encurtar a exibição da novela “Rainha da Sucata”, que está sendo reprisada no programa “Vale a Pena Ver de Novo”. A mudança foi motivada por índices de audiência considerados baixos, que não têm atendido às expectativas da emissora.

Desde seu relançamento em novembro, a novela tem alcançado uma média de 12,5 pontos, desempenho inferior ao de outras novelas que foram reprisadas recentemente, como “A Viagem”, que marcou 16,8 pontos, e “Tieta”, com 15,8 pontos. Diante desses números, a emissora optou por acelerar a edição dos capítulos.

A nova estratégia inclui a exibição condensada de dois ou até três episódios em um único dia. Essa medida já está refletindo na história da novela, que, até o dia 26, avançou para o capítulo 40. Isso significa que os espectadores já estão assistindo a um ponto equivalente ao capítulo 70 da exibição original.

Além disso, levantamentos internos mostram que “Rainha da Sucata” apresenta o pior desempenho em termos de audiência na década para o horário de reprise. A Globo espera que a situação melhore em janeiro, quando a trama tem uma virada significativa na história, mas a estratégia de edição rápida continuará.

Outra preocupação da emissora é com “Êta Mundo Bom!”, que é exibida logo em seguida e já tem sentido os efeitos negativos na audiência, possivelmente devido ao desempenho de “Rainha da Sucata”.

Na versão original, a novela possui 179 capítulos, mas com a nova programação, espera-se que a reprise termine bem antes do que o planejado inicialmente, possivelmente até março, perdendo mais de um terço de sua duração original.