Antonio Fagundes retorna à Globo após cinco anos afastado

Antonio Fagundes retorna à Globo após cinco anos, integrando o elenco da nova novela “Quem Ama, Cuida”, que será exibida às 21h. Esse retorno representa uma nova fase nas relações entre a emissora e seus principais atores. Em 2020, Fagundes foi dispensado com a mudança nos contratos fixos, mas agora, com a reestruturação interna da Globo, ele reassume um papel de destaque.

Em entrevista, o ator comentou sobre a transformação pela qual a TV aberta passou. Segundo ele, a emissora precisou se reestruturar administrativamente e está agora buscando um novo começo. Fagundes destacou que, apesar de sua saída ter lhe proporcionado a chance de explorar outras plataformas, como streaming e cinema, ele reconhece a importância da Globo como a maior produtora de conteúdo na TV aberta.

Para facilitar o retorno de Fagundes, a Globo fez ajustes em sua rotina de trabalho, permitindo que ele continue a realizar compromissos teatrais. Essa flexibilidade possibilitará ao ator gravar um novo longa-metragem e negociar o licenciamento do filme “Contra a Parede”, lançado em 2018.

Na novela “Quem Ama, Cuida”, Antonio Fagundes dará vida a Artur, um milionário que decide deixar sua fortuna para sua fisioterapeuta, Adriana, interpretada por Letícia Colin, e se casar com ela. A história se torna tensa quando Artur é assassinado, levando à prisão injusta de Adriana. Agora, ela precisa lutar para provar sua inocência com a ajuda de Pedro, um advogado idealista vivido por Chay Suede.

Além da trama envolvente, o retorno de Fagundes também traz reencontros significativos. Ele comemora a parceria com Walcyr Carrasco, autor da novela, com quem já trabalhou em “Amor à Vida”. Fagundes relembra que seu personagem naquela novela deveria morrer cedo, mas acabou permanecendo até o final, resultando em uma das conclusões mais emocionantes. O ator também expressou entusiasmo em reencontrar Amora Mautner, diretora com quem ele começou sua carreira.

Fagundes explicou que sempre buscou equilibrar sua carreira na TV com o teatro, afirmando que o teatro é essencial para o crescimento do ator. Ele sempre fez questão de não abandonar o palco, mesmo tendo sucesso na televisão.

A estreia de “Quem Ama, Cuida” está marcada para maio, substituindo a novela “Três Graças”. O retorno de Fagundes à Globo não apenas sinaliza uma nova etapa para ele, mas também mostra a busca da emissora por um relacionamento mais próximo com seus grandes talentos, indicando uma fase de renovação em suas produções.